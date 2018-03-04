В Челябинскую область придут плюсовые температуры
По сообщениям областного гидрометцентра, 5 марта днем в области ожидается потепление до +1 градуса. В самой южноуральской столице дневные температуры будут колебаться в районе -2−4.
По сообщениям областного гидрометцентра, 5 марта днем в области ожидается потепление до +1 градуса. В самой южноуральской столице дневные температуры будут колебаться в районе -2−4.
Однако в ночь на понедельник будет достаточно холодно как в регионе — в среднем -13−17 — так и в самом Челябинске — -15−17. Ветер прогнозируется южный, 4−9 м/с.
Возможен снег и небольшая метель.
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