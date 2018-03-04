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18:58 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинскую область придут плюсовые температуры

По сообщениям областного гидрометцентра, 5 марта днем в области ожидается потепление до +1 градуса. В самой южноуральской столице дневные температуры будут колебаться в районе -2−4.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +9° 43% 767 мм рт. ст. 7 м/с
Источник: AP 2018

Однако в ночь на понедельник будет достаточно холодно как в регионе — в среднем -13−17 — так и в самом Челябинске — -15−17. Ветер прогнозируется южный, 4−9 м/с.

Возможен снег и небольшая метель.

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