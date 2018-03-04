Узбекский репортер Юсуф Рузимурадов освобожден после 19 лет заключения
ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. В Узбекистане после длительного срока заключения вышел на свободу бывший репортер Юсуф Рузимурадов.
ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. В Узбекистане после длительного срока заключения вышел на свободу бывший репортер Юсуф Рузимурадов.
Рузимурадов, бывший репортер газеты «Эрк», провел 19 лет в тюрьме по обвинению в антигосударственной деятельности.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базирующуюся в
Родственники Рузимурадова подтвердили его освобождение.
«Комитет защиты журналистов подтвердил сегодня, что Юсуф Рузимурадов, журналист, проведший наиболее долгий срок в тюрьме среди всех журналистов мира, был освобожден в Узбекистане в конце февраля. CPJ призвал власти страны предпринять дальнейшие шаги по улучшению климата для СМИ, сняв обвинения с двух других независимых журналистов, которые должны предстать перед судом 5 марта», — говорится в заявлении организации.
CPJ заявила также, что
Отметим, что на сегодняшний день Узбекистан имеет один из самых низких показателей в мире по количеству лиц, содержащихся в местах лишения свободы. Так, на 100 тысяч населения страны приходится 137 человек, что является одним из самых низких показателей среди стран СНГ и Европы. Наполняемость пенитенциарных учреждений Узбекистана составляет в среднем 80%.
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