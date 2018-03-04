Узбекский репортер Юсуф Рузимурадов освобожден после 19 лет заключения

Источник: Sputnik

Рузимурадов, бывший репортер газеты «Эрк», провел 19 лет в тюрьме по обвинению в антигосударственной деятельности.

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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базирующуюся в Нью-Йорке неправительственную организацию Комитет защиты журналистов (CPJ).

Родственники Рузимурадова подтвердили его освобождение.

«Комитет защиты журналистов подтвердил сегодня, что Юсуф Рузимурадов, журналист, проведший наиболее долгий срок в тюрьме среди всех журналистов мира, был освобожден в Узбекистане в конце февраля. CPJ призвал власти страны предпринять дальнейшие шаги по улучшению климата для СМИ, сняв обвинения с двух других независимых журналистов, которые должны предстать перед судом 5 марта», — говорится в заявлении организации.

CPJ заявила также, что журналист-фрилансер Бобомурод Абдуллаев и блогер и экономист Хаёт Насриддинов должны предстать перед судом в Ташкенте на следующей неделе — эту информацию подтвердили родственники Абдуллаева. Журналистам, которые обвиняются в сговоре с целью свержения конституционного строя, грозит до 20 лет тюрьмы.