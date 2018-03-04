Британец выжил после удара током в 11 тысяч вольт

Инцидент произошел в городе Моттрам неподалеку от Манчестера. Мужчина пытался ликвидировать последствия шторма «Эмма»: увидев на линии электропередачи большую ветку, он попытался самостоятельно ее снять. Почувствовав покалывание, британец решил отказаться от этой идеи и вызвал специалистов.
Компания отключила подачу электричества по линии с напряжением в 11 тысяч вольт. Ее специалист по чрезвычайным ситуациям Крис Фокс посоветовал потерпевшему больше не подходить к месту происшествия.
«Этот парень, должно быть, самый удачливый из ныне живущих, — отметил Фокс. — Как он избежал верной смерти, просто невероятно». По словам специалиста, мужчина не пострадал благодаря целому ряду факторов: на нем были перчатки и сапоги, кроме того, ветка была полностью сухой — то есть электросопротивление было таким, что сила тока, которую мужчина ощутил, оказалась сравнительно небольшой.
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