В московских аэропортах число задержек рейсов не выросло из-за метели
Москва. 4 марта. INTERFAX.RU — Московские аэропорты, несмотря на метель, работают штатно, число задержек рейсов не растет, сообщили «Интерфаксу» в воскресенье в авиадиспетческих службах московской воздушной зоны.
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