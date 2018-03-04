В московских аэропортах число задержек рейсов не выросло из-за метели

«Обстановка в аэропортах штатная, ни один самолет с утра на запасные аэродромы не ушел. Все самолеты взлетают и садятся без длительных задержек свыше двух часов», — сказал собеседник агентства.

Инфографика Уборка снега в Москве В зимний период уборка городских улиц осуществляется ежедневно и в круглосуточном режиме.

Он отметил, что аэродромные службы работают в усиленном режиме, взлетно-посадочные полосы расчищаются постоянно, что может провоцировать кратковременные задержки рейсов, однако длительных задержек нет.

По данным сервиса «Яндекс. Расписание», число задержанных рейсов в аэропортах Москвы практически не изменилось. Во «Внуково», напротив, к вечеру удалось добиться полного соблюдения графика полетов. Сейчас там не задержан ни один рейс.

В свою очередь в «Шереметьево» задержано 24 рейса, еще девять рейсов задержано в «Домодедово» и 14 отменено.

В воскресенье в Гидрометцентре России сообщили «Интерфаксу», что за минувшую ночь в Москве выпало около 20% месячной нормы осадков, которая в марте составляет 34 мм. В столичном регионе продолжает действовать желтый уровень опасности, когда погода несет собой потенциальные риски.

Позже в этот же день московские власти сообщили, что месячная норма осадков в столице может выпасть к 8 марта, новый снегопад в городе начнется вечером 7 марта и продлится весь следующий день.

Накануне власти призвали автомобилистов отказаться от поездок на своих машинах в воскресенье из-за непогоды.