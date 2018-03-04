МЧС: в Прикамье ожидаются сильные снегопады

Источник: Комсомольская правда

5 марта в Пермском крае ожидается сильный снег. Ветер будет южный, до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит от -1 до -6 градусов.

Из-за сильных снегопадов на дорогах возможны аварийные ситуации. Сотрудники МЧС просят избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями.

— Будьте внимательны и осторожны на дорогах, — рекомендуют в пресс-службе ведомства. — Водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. Уходя из дома, закрывайте окна, выключайте электроприборы.