МЧС: в Прикамье ожидаются сильные снегопады
Жителей края просят быть внимательнее на дорогах.
Жителей края просят быть внимательнее на дорогах.
5 марта в Пермском крае ожидается сильный снег. Ветер будет южный, до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит от -1 до -6 градусов.
— Будьте внимательны и осторожны на дорогах, — рекомендуют в
Ранее мы писали о том, что март в Пермском крае будет холодным и снежным. Температура может резко меняться, а погода из малооблачной может резко переходить в облачную. Осадков также ожидается выше нормы.
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