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19:12 (мск), источник: Комсомольская правда

МЧС: в Прикамье ожидаются сильные снегопады

Жителей края просят быть внимательнее на дорогах.

Источник: Комсомольская правда

5 марта в Пермском крае ожидается сильный снег. Ветер будет южный, до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит от -1 до -6 градусов.

Из-за сильных снегопадов на дорогах возможны аварийные ситуации. Сотрудники МЧС просят избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями.

— Будьте внимательны и осторожны на дорогах, — рекомендуют в пресс-службе ведомства. — Водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. Уходя из дома, закрывайте окна, выключайте электроприборы.

Ранее мы писали о том, что март в Пермском крае будет холодным и снежным. Температура может резко меняться, а погода из малооблачной может резко переходить в облачную. Осадков также ожидается выше нормы.

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