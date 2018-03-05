Омичей просят быть осторожнее на остановке «18-я Северная»
На сооружении под тяжестью снег проваливается крыша.
На сооружении под тяжестью снег проваливается крыша.
В воскресенье, 4 марта, в группе «ЧП Омск» соцсети «ВКонтакте» появилось предупреждающее сообщение. Женщина попросила быть осторожнее на остановке общественного транспорта «18-я Северная». Причиной тому стала крыша сооружения, которая проваливается под тяжестью снега.
Некоторые подписчики группы высмеяли автора поста, подкрепившего слова фото. Но были и те, кто обратил внимание, что совсем рядом с остановкой расположена школа, и некоторые ребятишки приезжают и уезжают на общественном транспорте.
Кроме того, омичи верят в силу соцсетей, так как после появления подобных сообщений в соцсети власти очень быстро реагируют и недочеты оперативно исправляются. Также в комментариях напомнили телефон, по которому следует звонить пока не случилось беды. Управление единой
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