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06:47 (мск), источник: Om1.ru

Омичей просят быть осторожнее на остановке «18-я Северная»

На сооружении под тяжестью снег проваливается крыша.

В воскресенье, 4 марта, в группе «ЧП Омск» соцсети «ВКонтакте» появилось предупреждающее сообщение. Женщина попросила быть осторожнее на остановке общественного транспорта «18-я Северная». Причиной тому стала крыша сооружения, которая проваливается под тяжестью снега.

Некоторые подписчики группы высмеяли автора поста, подкрепившего слова фото. Но были и те, кто обратил внимание, что совсем рядом с остановкой расположена школа, и некоторые ребятишки приезжают и уезжают на общественном транспорте.

Кроме того, омичи верят в силу соцсетей, так как после появления подобных сообщений в соцсети власти очень быстро реагируют и недочеты оперативно исправляются. Также в комментариях напомнили телефон, по которому следует звонить пока не случилось беды. Управление единой дежурно-диспетчерской службы Администрации города Омска принимает звонки круглосуточно по телефону 78−78−78.

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