Омичей просят быть осторожнее на остановке «18-я Северная»

В воскресенье, 4 марта, в группе «ЧП Омск» соцсети «ВКонтакте» появилось предупреждающее сообщение. Женщина попросила быть осторожнее на остановке общественного транспорта «18-я Северная». Причиной тому стала крыша сооружения, которая проваливается под тяжестью снега.

Некоторые подписчики группы высмеяли автора поста, подкрепившего слова фото. Но были и те, кто обратил внимание, что совсем рядом с остановкой расположена школа, и некоторые ребятишки приезжают и уезжают на общественном транспорте.