Омичей возмутили жители, которые выбрасывают елки из окна

Все социальные сети облетело фото, сделанное возле одной из многоэтажек Омска на проспекте Космический. На нем видно, как на ветках дерева возле дома висит новогодняя елка. Омичи сразу же сделали вывод: хвойное выбросил кто-то их жильцов. Оказывается, не все распрощались с елкой после праздников. Самые ленивые, видимо, еще и не хотят выносить дерево как все. Поэтому решили выбросить елку через окно.

Снимок ожидаемо вызвал возмущения.

Лентяя костерят последними словами в интернете. Однако нашлись и те, кто встал на защиту. Один из омичей предположил, что у владельца елки это вышло случайно.