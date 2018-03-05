Омичей возмутили жители, которые выбрасывают елки из окна
Не все еще распрощались с новогодними деревьями.
Не все еще распрощались с новогодними деревьями.
Все социальные сети облетело фото, сделанное возле одной из многоэтажек Омска на проспекте Космический. На нем видно, как на ветках дерева возле дома висит новогодняя елка. Омичи сразу же сделали вывод: хвойное выбросил
Снимок ожидаемо вызвал возмущения.
Лентяя костерят последними словами в интернете. Однако нашлись и те, кто встал на защиту. Один из омичей предположил, что у владельца елки это вышло случайно.
— Я так же делал: пока вниз донесешь, весь подъезд в иголках, а так скинул — и потом отнес на помойку, — написал в сети один из пользователей.
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