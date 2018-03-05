Мэрия Уфы предупреждает водителей о сильнейшем снегопаде
Снег будет идти два дня.
Снег будет идти два дня.
Сегодня, 5 марта, в столицу Башкирии пришел сильный снегопад. Осадки будут идти весь понедельник и прекратятся только к утру вторника. Мэрия Уфы вывела на дороги 200 единиц техники, во дворах работают около 1000 дворников.
«Уборка снега ведется как на дорогах, так и на тротуарах», — заверили жителей представители городской администрации. — «При этом о тех участках, где снег не убирают, горожане смогут сообщить сами по телефонам коммунальных служб».
Как сообщает
О работе во дворах и на дорогах Уфы уже успели отчитаться все районные администрации. Так, в Кировском районе башкирской столицы в ночь на 5 марта вышли 40 единиц техники и 8 дорожных рабочих.
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