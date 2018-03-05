Мэрия Уфы предупреждает водителей о сильнейшем снегопаде

Сегодня, 5 марта, в столицу Башкирии пришел сильный снегопад. Осадки будут идти весь понедельник и прекратятся только к утру вторника. Мэрия Уфы вывела на дороги 200 единиц техники, во дворах работают около 1000 дворников.

«Уборка снега ведется как на дорогах, так и на тротуарах», — заверили жителей представители городской администрации. — «При этом о тех участках, где снег не убирают, горожане смогут сообщить сами по телефонам коммунальных служб».

Как сообщает пресс-служба уфимской мэрии, подобный же снегопад прошел 4 марта в Москве и уже успел войти в историю как один из самых сильнейших. Есть все предпосылки, что снегопад 5 марта в Уфе может повторить «достижение» столичного.