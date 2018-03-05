График работы почты в Приморье на мартовских праздниках изменится
Пенсию приморцам принесут досрочно.
Пенсию приморцам принесут досрочно.
В приморском филиале Почты России сообщили, что социальные выплаты пенсионерам, которые получают пенсию по графику с 8 по 11 марта, доставят раньше. Если человека не будет дома, то он сможет получить пенсию до 20 марта включительно в почтовом отделении.
7 марта рабочий день отделений почтовой связи будет сокращен на час. Отделение почтовой связи 690090 (Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 2) будет открыто до 21.00.
8 марта 2018 года — выходной по всей стране, в этот день не получить посылок, писем и периодики.
9 марта (пятница) почта работает в режиме субботнего дня.
10 и 11 марта (суббота и воскресенье) отделения работают по установленному режиму.
Центральное отделение 690090 на Верхнепортовой (в районе железнодорожного вокзала) будет открыто с 09:00 до 18:00 часов.
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