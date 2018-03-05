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06:01 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморские ученые рассказали о вреде ДДТ

Приморские ученые уже несколько лет изучают морских птиц и млекопитающих Охотского и Берингова моря. Цикл исследований проводится при поддержке Российского научного фонда, сообщили DEITA. RU в ДВФУ.

В научной статье, опубликованной в авторитетном журнале Marine Pollution Bulletin, группа авторов представила результаты исследования хлорорганических пестицидов (ХОП) в организмах морских птиц и млекопитающих Северо-Западной части Тихого океана. Эти синтетические вещества обширно применяют в химической индустрии и земледелии, они высоко токсичны, медленно распадаются и накапливаются в жировой ткани и органах живых организмов. Многие из этих веществ, например, ДДТ (дихлордифенилтрихлорэтан) и его производные, включены в «Грязную дюжину», закрепленную Стокгольмской конвенцией.

Ученые ДВФУ пришли к выводу: чем выше стоит живое существо в пищевой цепочке, тем больше токсинов накапливается в его организме. В работе также отмечается, что виды, которые живут долго, накапливают больше пестицидов. Например, в организмах мелких рыб пестицидов содержится немного. Однако у морских птиц, млекопитающих и хищников, которые питаются этой рыбой, уровень концентрации ХОП высокий.

Михаил Грач.

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