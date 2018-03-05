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07:00 (мск), источник: VN.ru

10 любимых врачей назвали новосибирцы

Испытывают чувство признательности и благодарности — жители области проголосовали за любимого врача. Пациенты выбрали десять лучших медиков. В пятницу, 2 марта, в Новосибирске наградили победителей конкурса «Спасибо, доктор!».

«Я — мама маленького пациента. Наше знакомство с Шелковниковым Дмитрием Сергеевичем началось, когда родился мой сынок». Мама мальчика рассказывает не только о серии сложных операций, но и простом человеческом участии врача. Благодаря Сергею Шелковникову смогли выстоять. И сегодня заветное «Спасибо, доктор!» шестилетний Саша Бодров говорит со сцены хирургу, который спас его жизнь. И многим другим людям в белых халатах.

— А ты кем хочешь быть?

— Тоже врачом, — отвечает Саша Бодров.

— А почему?

— Потому что это самая лучшая профессия.

«Кому из докторов хотели бы сказать спасибо?» — с таким вопросом обратились организаторы конкурса к пациентам. Жители области предложили кандидатуры почти четырехсот медиков. Кроме данных о враче и слов благодарности, прилагали файлы со стихами, рисунками, хореографическими выступлениями. Все для того, чтобы их врач набрал как можно больше баллов.

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«Это конкурс не профессионального мастерства, как, например, “Врач года”. Здесь нет подобной состязательности, все более душевно», — говорит заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.

Двадцать врачей вышли в финал. Кто станет лучшим, решали пациенты. Проголосовали больше трех тысяч человек. Второго марта наградили десятку победителей.

«Ценность признания “Спасибо, доктор!” практически неизмерима какими-то количественными показателями. Потому что это действительно от сердца к сердцу идет», — говорит врио заместителя губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.

Среди победителей — педиатры, детские нейрохирурги, врачи-анестезиологи, хирурги, ортодонты и дерматологи. Кто-то работает в удаленных районных больницах, кто-то в городских. Лариса Санникова — главный детский эндокринолог региона. Поддержать ее пришли не только коллеги, но и пациенты, их близкие.

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«Это суперпрофессионал, отличный человек, добрый, позитивный. Она умеет внушить пациенту, что все будет хорошо, что наладится, а болезнь — это не приговор. Поэтому мы Ларису Владимировну обожаем, очень благодарны ей за все», — рассказала жительница Новосибирска Елена Силкина.

Лариса Санникова уверяет, что самый ценный подарок — информация о том, что показатель сахара в крови у подопечных снизился до нормы. И вообще, многие победители о себе говорят куда более скромно, чем пациенты.

«Думаю, что я ничем не отличаюсь от других докторов. Нас очень много, на самом деле. Может быть, десять человек — это очень мало для того, чтобы сказать «спасибо» доктору. Очень много врачей, которые работают каждый день и заслуживают благодарности, — рассказывает одна из победительниц конкурса «Спасибо, доктор!», главный детский эндокринолог Новосибирской области Лариса Санникова.

Такой конкурс в регионе обещают сделать традиционным. В больницах области работают десятки тысяч врачей. И слова благодарности наверняка сказали еще не всем.

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