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06:43 (мск), источник: НИА Красноярск

Погода в Красноярске «наладится» к празднику

По данным Гидрометцентра России, несмотря на сегодняшний мороз, погода на этой неделе будет в целом тёплой, в отдельные дни ожидаются плюсовые температуры.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +5° 28% 765 мм рт. ст. 7 м/с
Источник: НИА Красноярск

Так, сегодня днём воздух прогреется до -10-ти градусов, завтра станет ещё на пару градусов теплее, в ночь на вторник будет -22, через сутки столбик термометра не опустится ниже -11-ти градусов.

Самыми тёплыми на этой неделе будут 7 и 8 марта: днём до +3-х тепла, в тёмное время суток — столько же, но со знаком «минус». В пятницу похолодает до -6-ти, в выходные днём будет -4 градуса. Осадки вероятны 8 и 11 марта.

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