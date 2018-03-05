Погода в Красноярске «наладится» к празднику
По данным Гидрометцентра России, несмотря на сегодняшний мороз, погода на этой неделе будет в целом тёплой, в отдельные дни ожидаются плюсовые температуры.
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По данным Гидрометцентра России, несмотря на сегодняшний мороз, погода на этой неделе будет в целом тёплой, в отдельные дни ожидаются плюсовые температуры.
Так, сегодня днём воздух прогреется до -10-ти градусов, завтра станет ещё на пару градусов теплее, в ночь на вторник будет -22, через сутки столбик термометра не опустится ниже -11-ти градусов.
Самыми тёплыми на этой неделе будут 7 и 8 марта: днём до +3-х тепла, в тёмное время суток — столько же, но со знаком «минус». В пятницу похолодает до -6-ти, в выходные днём будет -4 градуса. Осадки вероятны 8 и 11 марта.
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