Красноярцев ждет короткая рабочая неделя и 4 выходных

По случаю Международного женского дня жители Красноярского края, как и остальные россияне, будут работать всего 3 дня. Затем их ждут 4-дневные выходные — с 8 по 11 марта.

7 марта (среда) будет сокращенным рабочим днем — это означает, что рабочий день заканчивается на час раньше, чем в обычные дни недели. 8 Марта, который в этом году выпадает на четверг, считается выходным. Нерабочим станет и следующая за ним пятница — дополнительный день отдыха жители страны получили благодаря тому, что праздничный выходной день 6 января (суббота) перенесли на 9 марта. 10 и 11 марта, в субботу и воскресенье, россиян ждут обычные выходные. На работу жители страны выйдут 12 марта в понедельник.