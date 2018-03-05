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06:40 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярцев ждет короткая рабочая неделя и 4 выходных

Отработать на этой неделе необходимо только 3 дня, при этом один из них будет сокращенным.

Источник: Reuters

По случаю Международного женского дня жители Красноярского края, как и остальные россияне, будут работать всего 3 дня. Затем их ждут 4-дневные выходные — с 8 по 11 марта.

7 марта (среда) будет сокращенным рабочим днем — это означает, что рабочий день заканчивается на час раньше, чем в обычные дни недели. 8 Марта, который в этом году выпадает на четверг, считается выходным. Нерабочим станет и следующая за ним пятница — дополнительный день отдыха жители страны получили благодаря тому, что праздничный выходной день 6 января (суббота) перенесли на 9 марта. 10 и 11 марта, в субботу и воскресенье, россиян ждут обычные выходные. На работу жители страны выйдут 12 марта в понедельник.

Следующие длинные выходные в этом году ожидаются с 29 апреля по 2 мая по случаю праздника Весны и Труда.

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