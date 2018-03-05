На главврача краевого перинатального центра завели еще одно уголовное дело

Как рассказали в пресс-службе УФСБ по краю, во время оперативных проверок сотрудники службы безопасности выявили еще один эпизод получения главой учреждения крупной взятки от одного из предпринимателей Красноярска.
«Так, установлено, что в конце декабря 2017 года, действуя в рамках ранее подписанного контракта на поставку расходных материалов для оборудования в Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства, Андрей Павлов через посредника предложил указанному лицу заключить дополнительное соглашение по контракту на сумму в размере около 2 млн рублей», — сообщили в ведомстве.
За дополнительное соглашение главный врач потребовал от предпринимателя взятку в 120 тысяч рублей, и 21 декабря прошлого года её передали Андрею Павлову через главную медсестру. За это в отношении предпринимателя также возбудили уголовное дело.
В январе стало известно, что Андрей Павлов организовал преступную схему, согласно которой он незаконно получал денежные средства от предпринимателей при закупке товаров медицинского назначения для нужд больницы — это до 10% от общей цены каждого контракта.
Также, напомним, 26 февраля Железнодорожным районным судом г. Красноярска арест главврачу был продлен на три месяца — до 28 мая 2018 года.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.