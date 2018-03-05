Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«И летает, и танцует»: Горбачев с критикой отозвался о Путине
Диабет второго типа оказался пятью разными заболеваниями
Жена Эммануила Виторгана рассказала, на кого похожа их новорожденная дочь
Что можно купить в Барселоне по цене московской «двушки»
Пугачева, Долина и другие на юбилее Вячеслава Зайцева
Располневшую Надежду Савченко сравнили с Ким КардашьянПользователи соцсетей высмеяли располневшую депутата Верховной рады Надежду Савченко.
В МОК признали провал дела с мельдонием и Россией - Каспер
Минфин ввел налог на бани, сараи и теплицы
Готовится ядерный удар по России - Лавров подтвердил
Путин признался, что гулял по улицам неузнанным
СМИ: Семенович в прозрачной юбке показала несовершенства фигуры
Германия пошлет РФ сигнал о серьезных последствиях
Пугачева, Долина и другие на юбилее Вячеслава Зайцева
Виктория Боня переборщила с фотошопом
СМИ: Антироссийская Польша воплощает самые смелые мечты Кремля
СМИ: Путин не сможет простить действия США в Сирии
Стадион Олимпиады в Сочи отремонтировали за 1 млрд рублей
Уютный интерьер дома, который вам понравится
Фоторепортажи
1010 лет назад на Шпицбергене открыли «хранилище Судного дня»
12Новый год по лунному календарю
06:39 (мск), источник: НИА Красноярск

На главврача краевого перинатального центра завели еще одно уголовное дело

В конце февраля в отношении главврача Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства Андрея Павлова завели еще одно уголовное дело по статье «Получение взятки должностным лицом». Напомним, ранее следователи установили, что он присвоил несколько миллионов рублей путём махинаций при закупке медоборудования, и завели уголовное дело.

Источник: НИА Красноярск

Как рассказали в пресс-службе УФСБ по краю, во время оперативных проверок сотрудники службы безопасности выявили еще один эпизод получения главой учреждения крупной взятки от одного из предпринимателей Красноярска.

«Так, установлено, что в конце декабря 2017 года, действуя в рамках ранее подписанного контракта на поставку расходных материалов для оборудования в Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства, Андрей Павлов через посредника предложил указанному лицу заключить дополнительное соглашение по контракту на сумму в размере около 2 млн рублей», — сообщили в ведомстве.

За дополнительное соглашение главный врач потребовал от предпринимателя взятку в 120 тысяч рублей, и 21 декабря прошлого года её передали Андрею Павлову через главную медсестру. За это в отношении предпринимателя также возбудили уголовное дело.

В январе стало известно, что Андрей Павлов организовал преступную схему, согласно которой он незаконно получал денежные средства от предпринимателей при закупке товаров медицинского назначения для нужд больницы — это до 10% от общей цены каждого контракта.

Также, напомним, 26 февраля Железнодорожным районным судом г. Красноярска арест главврачу был продлен на три месяца — до 28 мая 2018 года.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Госдеп не потратил выданные на борьбу с влиянием РФ $120 млн
«Форма воды» получила «Оскар» в номинации «лучший фильм»
Украина купила газ в Европе в четыре раза дороже
Найден способ уничтожить рак с помощью вирусов
Глава Мосгордумы извинился перед Собчак за действия стажера
Ураган повалил посаженное Вашингтоном 227-летнее дерево
В Италии огласили предварительные результаты выборов
Спорт
Илья Геркус: Запрет баннера «Спартака» — ответ за первый круг Эксклюзивное интервью президента «Локомотива», которое он дал после окончания ключевой встречи весеннего этапа чемпионата России
Авто
Внедорожник Lamborghini: видео с презентации В конце февраля Lamborghini представила в России свой внедорожник под названием Urus. У нас он будет стоить от 15,2 млн рублей. Смотрите видео об этом автомобиле!
Hi-Tech
Киберслизень с искусственным интеллектом не уступает настоящему хищнику Ученые создали виртуального хищника, который имеет зачатки самосознания
Кино
7 российских исторических сериалов, которые не стыдно смотреть Кто сказал, что исторические сериалы скучны и предсказуемы? «Кино Mail.Ru» предлагает вашему вниманию семь увлекательных костюмированных драм, снятых в России и притом очень качественно
Недвижимость
Во имя защитника: что строили женщины для своих мужчин
В Москве обокрали квартиру безработной на 16 млн рублей
Мусульман возмутила мечеть в форме еврейской кипы
Россияне взяли очень много ипотек
Леди
«Оскар-2018»: лучшие платья церемонии Вручение наград американской киноакадемии прошло в 90-й раз
Дети
Светлана Лобода ждет второго ребенка По данным журналистов, певица забеременела от популярного немецкого музыканта
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь