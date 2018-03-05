Из Иркутска в Уссурийск пытались вывезти без документов 600 кг рогов северного оленя
Владелец груза привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ, наложен штраф.
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Владелец груза привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ, наложен штраф.
На стационарном посту полиции «Рубеж» в Слюдянке инспектор Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии совместно с сотрудниками ГИБДД обнаружили в машине 600 кг сухих рогов дикого северного оленя без ветеринарных сопроводительных документов, которые везли из Иркутска в Уссурийск. Об этом 2 марта 2018 года сообщает
Владелец груза привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ, наложен штраф.
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