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06:29 (мск), источник: Baikal-info.ru

Из Иркутска в Уссурийск пытались вывезти без документов 600 кг рогов северного оленя

Владелец груза привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ, наложен штраф.

На стационарном посту полиции «Рубеж» в Слюдянке инспектор Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии совместно с сотрудниками ГИБДД обнаружили в машине 600 кг сухих рогов дикого северного оленя без ветеринарных сопроводительных документов, которые везли из Иркутска в Уссурийск. Об этом 2 марта 2018 года сообщает пресс-служба ведомства.

Владелец груза привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ, наложен штраф.

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