Приморские дети получат сотни миллионов

По информации департамента, на новую меру социальной поддержки направлено 1,5 миллиона рублей. А всего на эти цели федеральный бюджет предоставит региону более 340 миллионов рублей.

«Потенциальными получателями могут стать семь тысяч родителей, у которых в этом году появится первый малыш», — уточняют в ведомстве.