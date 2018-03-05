Приморские дети получат сотни миллионов
Почти 140 заявлений на ежемесячную выплату по случаю рождения первенца поступило в территориальные отделы департамента труда и социального развития Приморского края, сообщили DEITA. RU в краевой администрации.
Почти 140 заявлений на ежемесячную выплату по случаю рождения первенца поступило в территориальные отделы департамента труда и социального развития Приморского края, сообщили DEITA. RU в краевой администрации.
72 семьи уже стали получателями выплаты. Остальные заявления — в стадии рассмотрения.
По информации департамента, на новую меру социальной поддержки направлено 1,5 миллиона рублей. А всего на эти цели федеральный бюджет предоставит региону более 340 миллионов рублей.
«Потенциальными получателями могут стать семь тысяч родителей, у которых в этом году появится первый малыш», — уточняют в ведомстве.
Михаил Грач.
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