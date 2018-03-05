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07:15 (мск), источник: Комсомольская правда

Пермский «Амкар» извинился за «бомжей»

Алексей Попов опубликовал скандальный пост в Instagram.

Источник: Комсомольская правда

«Амкар» принес извинения «Зениту» и его болельщикам за бывшего игрока команды Алексея Попова, который опубликовал пост, в котором назвал питерцев «бомжами».

«Мы приносим “Зениту” и его многочисленным поклонникам извинения за поступок Алексея, который, к сожалению, в последнее время вообще делает все возможное, чтобы запятнать своё же имя и остаться в памяти болельщиков не столько неплохим защитником, сколько мелким скандалистом, утратившим всякие представления о профессиональной этике и элементарной культуре поведения. Мы убедительно просим любителей футбола, не ассоциировать “Амкар” с хамством и непрофессионализмом Алексея Попова», — говорится в заявлении пермского клуба.

Напомним, что во время матча в Санкт-Петербурге Алексей написал: «Я не знаю что говорить о бомжах… Они реальные бомжи, надеюсь, они вылетят из Европы, там они себя так не ведут… ужасно и стыдно».

Во время игры были за грубость удалены два игрока «Зенита» Ерохин и Кришито, а фанаты питерского клуба бросили файер во вратаря пермяков Артура Нигматуллина. Сам матч завершился нулевой ничьей. Это был дебют Вадима Евсеева на посту главного тренера «красно-черных».

В ответ на высказывания руководства «Амкара» болельщики пермского клуба решили организовать флэшмоб #ПоповПрав.

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