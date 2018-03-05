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06:19 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

В женский день в Хабаровском крае будет жарко

К концу недели воздух прогреется до 4 градусов ниже нуля.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +5° 28% 765 мм рт. ст. 7 м/с
Источник: РИА "Новости"

Погода праздничных выходных порадует жителей Хабаровского края теплом. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в Дальневосточном гидрометцентре, к концу недели воздух может прогреться до 4 градусов мороза.

Обильный снегопад, который обрушился на регион в конце минувшей недели, прекратился, и существенных осадков в ближайшее время не ожидается. Только на севере края, возможно, пройдёт небольшой снег.

 — В северных районах ночью ещё будет довольно морозно — 20−25 градусов, в горах — до 33 °C, а на юге — 17−22 ниже нуля, — сказала ведущий синоптик ФГБУ «Дальневосточное УГМС» Людмила Игнатенко. — Дневные температуры куда комфортнее: от 6 до 13 градусов. По её словам, ночные температуры в Хабаровске составят 18−20 мороза при юго-западном ветре, 4−9 м/с. Днём будет порядка 8−9°C.

— К концу недели в дальневосточной столице станет ещё жарче: в дневные часы термометр прогреется до 4 градусов ниже нуля, — сказала Людмила Игнатенко.

Напомним, тепло придется на выходные в честь Международного женского дня — последним рабочим днем этой недели станет среда.

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