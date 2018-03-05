Цветы и жилеты подарят хабаровским автолюбительницам в канун 8 марта

Сотрудники УГИБДД МВД по Хабаровску готовятся традиционно поздравить представительниц прекрасного пола с 8 марта. В канун праздника в районе площади Ленина дальневосточной столицы инспекторы будут останавливать автомобили, за рулём которых будут женщины и девушки, и дарить им цветы — рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» старший инспектор отделения по пропаганде городской госавтоинспекции Александр Баранов.

— Этой традиции уже лет восемь, как-то один раз решили поздравить, сюрприз понравился, повторяем, — говорит Александр Баранов. — В этом году подарки автолюбительницам будем дарить 7 марта с 11.00. Цветы для букетов обычно приобретаются двумя хабаровскими автошколами, а инспекторы ГИБДД к этим приятным сюрпризам добавляют различные необходимые в дороге мелочи — книжки с «Правилами дорожного движения», щётками и прочими полезными вещами. В этот раз к ним, вероятно, добавятся светоотражающие жилеты — напомним, закон об обязанности водителя надевать такую одежду в случае вынужденной остановки автомобиля вне населенных пунктов при выходе из него вечером и ночью вступает в силу с 18 марта 2018 года.