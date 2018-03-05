Цветы и жилеты подарят хабаровским автолюбительницам в канун 8 марта
Сотрудники ГИБДД Хабаровска готовятся к традиционной акции.
Сотрудники ГИБДД Хабаровска готовятся к традиционной акции.
Сотрудники УГИБДД МВД по Хабаровску готовятся традиционно поздравить представительниц прекрасного пола с 8 марта. В канун праздника в районе площади Ленина дальневосточной столицы инспекторы будут останавливать автомобили, за рулём которых будут женщины и девушки, и дарить им цветы — рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» старший инспектор отделения по пропаганде городской госавтоинспекции Александр Баранов.
— Этой традиции уже лет восемь,
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