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06:50 (мск), источник: АиФ Иркутск

С июля в Приангарье выдали больше 10 тысяч электронных больничных

К цифровой услуге сейчас подключены 60% застрахованных жителей региона.

Источник: РИА "Новости"

За восемь месяцев, с июля прошлого года, когда в России началась реализация проекта «Электронный листок нетрудоспособности», в Иркутской области выдали 10 тысяч цифровых больничных.

Сейчас в Приангарье такой документ оформляют 90 лечебных учреждений из 170.

Новой технологией могут воспользоваться 60% людей от общего числа застрахованных жителей области.

Среди лидеров по выдаче электронных больничных — больницы и поликлиники Братска, Усть-Илимска, Ангарска, Иркутска.

По мнению экспертов, на оформление электронного больничного врач тратит меньше времени, соответственно, может уделить больше внимания пациенту. Кроме того, сводятся к минимуму ошибки при заполнении бланков, а также возможность их подделки.

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