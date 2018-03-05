С июля в Приангарье выдали больше 10 тысяч электронных больничных

За восемь месяцев, с июля прошлого года, когда в России началась реализация проекта «Электронный листок нетрудоспособности», в Иркутской области выдали 10 тысяч цифровых больничных.

Сейчас в Приангарье такой документ оформляют 90 лечебных учреждений из 170.

По мнению экспертов, на оформление электронного больничного врач тратит меньше времени, соответственно, может уделить больше внимания пациенту. Кроме того, сводятся к минимуму ошибки при заполнении бланков, а также возможность их подделки.