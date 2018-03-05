С июля в Приангарье выдали больше 10 тысяч электронных больничных
К цифровой услуге сейчас подключены 60% застрахованных жителей региона.
К цифровой услуге сейчас подключены 60% застрахованных жителей региона.
За восемь месяцев, с июля прошлого года, когда в России началась реализация проекта «Электронный листок нетрудоспособности», в Иркутской области выдали 10 тысяч цифровых больничных.
Сейчас в Приангарье такой документ оформляют 90 лечебных учреждений из 170.
Новой технологией могут воспользоваться 60% людей от общего числа застрахованных жителей области.
Среди лидеров по выдаче электронных больничных — больницы и поликлиники Братска,
По мнению экспертов, на оформление электронного больничного врач тратит меньше времени, соответственно, может уделить больше внимания пациенту. Кроме того, сводятся к минимуму ошибки при заполнении бланков, а также возможность их подделки.
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