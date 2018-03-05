Представители 22 стран пробегут Байкальский ледовый марафон

На марафон приедут 130 спортсменов из 22 стран, им предстоит пробежать по ледовой промаркированной флажками трассе с западного берега Байкала на восточный. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Старт забегам на 21 км и 42 км будет дан на льду озера возле посёлка Листвянка. По ходу дистанции участники смогут подкрепиться в шести пунктах питания. Финишировать марафонцы будут около посёлка Танхой в Бурятии.

«К участию в соревнованиях допускаются физически здоровые мужчины и женщины. На старт Байкальского ледового марафона в 2018 году выйдут учёные и инженеры, учителя и рабочие, журналисты и знаменитости. Будет много людей, которые уже много раз принимали участие в этом мероприятии и уже очень полюбили Байкал. Впервые побежит известная американка-ученый и ультрамарафонец, которая вдохновилась идеей мероприятия и уже начала кампанию в США «За сохранение чистых вод Гудзона», — рассказал директор Байкальского ледового марафона Алексей Никифоров.

Победители среди мужчин и женщин в забегах на 21 и 42 км будут награждены кубками, призеры — медалями. Участники, преодолевшие заявленную дистанцию, получат специальные свидетельства.

Безопасность участников при прохождении дистанции Байкальского ледового марафона будет обеспечиваться сотрудниками МЧС и Аварийно-спасательной службы Иркутской области, группой техподдержки и реагирования БЛМ. Также на трассе будут находиться бригады скорой помощи и медицины катастроф.