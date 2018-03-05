Представители 22 стран пробегут Байкальский ледовый марафон
XIV Байкальский ледовый марафон «За сохранение чистых вод» пройдёт 7 марта 2018 года в рамках Международного фестиваля «Зимниада».
XIV Байкальский ледовый марафон «За сохранение чистых вод» пройдёт 7 марта 2018 года в рамках Международного фестиваля «Зимниада».
На марафон приедут 130 спортсменов из 22 стран, им предстоит пробежать по ледовой промаркированной флажками трассе с западного берега Байкала на восточный. Об этом сообщает
Старт забегам на 21 км и 42 км будет дан на льду озера возле посёлка Листвянка. По ходу дистанции участники смогут подкрепиться в шести пунктах питания. Финишировать марафонцы будут около посёлка Танхой в Бурятии.
«К участию в соревнованиях допускаются физически здоровые мужчины и женщины. На старт Байкальского ледового марафона в 2018 году выйдут учёные и инженеры, учителя и рабочие, журналисты и знаменитости. Будет много людей, которые уже много раз принимали участие в этом мероприятии и уже очень полюбили Байкал. Впервые побежит известная
Безопасность участников при прохождении дистанции Байкальского ледового марафона будет обеспечиваться сотрудниками МЧС и
Организатором соревнований выступает ООО «Абсолютная Сибирь». Целью марафона является пропаганда активного отдыха на Байкале и популяризация здорового образа жизни. С новостями и программой Международного фестиваля зимних игр на Байкале «Зимниада-2018» можно ознакомиться на официальном сайте: zimniada.ru/.
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