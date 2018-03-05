Приморским женщинам не хватает мужчин

В целом по краю на 1000 женщин приходится 919 мужчин. Устойчивое превышение численности женщин над численностью мужчин начинает наблюдаться с 48 лет.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении у женщин в Приморском крае составляет 75 лет (по России — 77), этот показатель выше, чем у мужчин почти на 11 лет.