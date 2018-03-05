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06:54 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморским женщинам не хватает мужчин

В Приморском крае на начало 2017 года проживало 1002. 1 тыс. женщин (52% численности населения края), из них 78% — в городской местности и 22% — в сельской, сообщили DEITA. RU в Приморскстате.

В целом по краю на 1000 женщин приходится 919 мужчин. Устойчивое превышение численности женщин над численностью мужчин начинает наблюдаться с 48 лет.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении у женщин в Приморском крае составляет 75 лет (по России — 77), этот показатель выше, чем у мужчин почти на 11 лет.

Михаил Грач.

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