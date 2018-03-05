Найден способ уничтожить рак с помощью вирусов
Ученые Университета штата Мичиган разрабатывают вирусоподобные частицы Qβ, способствующие активации иммунной системы для борьбы с раком. Об этом сообщается в
Ученые Университета штата Мичиган разрабатывают вирусоподобные частицы Qβ, способствующие активации иммунной системы для борьбы с раком. Об этом сообщается в
Qβ является бактериофагом, то есть вирусом, поражающим кишечную палочку Escherichia coli. Исследователи собираются скомбинировать инфекционные частицы с ассоциированными с опухолью углеводными антигенами (TACA). TACA представляет собой продукт нарушенного в раковых тканях процесса гликозилирования, в ходе которого остатки сахаров присоединяются к белкам или липидам. Опухолевые углеводные антигены также участвуют в образовании метастаз — вторичных очагов злокачественного новообразования.
При комбинации Qβ и TACA такие иммунные клетки, как
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