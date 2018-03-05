Из-за сильного снегопада Пермь встала в пробках
Небывалый снегопад накрыл Пермь.
Небывалый снегопад накрыл Пермь.
В ночь на 5 марта в Перми пошел сильный снег.
Как нам сообщили в
Вчера МЧС разослали уведомления о том, что в Перми будет неблагоприятная погода.
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