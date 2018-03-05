Из-за сильного снегопада Пермь встала в пробках

В ночь на 5 марта в Перми пошел сильный снег . Из-за этого город встал в пробках.

Как нам сообщили в ГИС-центре ПГНИУ, на этой неделе в Перми практически каждый день будут идти снегопады, ожидается сильный ветер. К концу недели станет только холоднее.