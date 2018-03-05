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07:27 (мск), источник: Комсомольская правда

Из-за сильного снегопада Пермь встала в пробках

Небывалый снегопад накрыл Пермь.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +5° 28% 765 мм рт. ст. 7 м/с

В ночь на 5 марта в Перми пошел сильный снег. Из-за этого город встал в пробках.

Как нам сообщили в ГИС-центре ПГНИУ, на этой неделе в Перми практически каждый день будут идти снегопады, ожидается сильный ветер. К концу недели станет только холоднее.

Вчера МЧС разослали уведомления о том, что в Перми будет неблагоприятная погода.

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