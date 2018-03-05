Пожаловались в мэрию: при строительстве электрической подстанции в Самаре рабочие уничтожили детскую площадку
Около дома № 106 по улице Куйбышева на
Около дома № 106 по улице Куйбышева на
В горадминистрации вопрос переадресовали администрации Самарского района. Там объяснять по поводу детской площадки не стали, а ответили следующее:
— Строительство ведется в рамках разработанного проекта в целях обеспечения инженерными коммуникациями здания № 104 по улице Куйбышева, находящееся на реконструкции, — говорится в сообщении.
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