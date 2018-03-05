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17:27 (мск), источник: Комсомольская правда

Пожаловались в мэрию: при строительстве электрической подстанции в Самаре рабочие уничтожили детскую площадку

Около дома № 106 по улице Куйбышева на детско-спортивной площадке начали строить электрическую подстанцию. При этом рабочие уничтожили все зеленые насаждения и песочницы, написали самарцы в одной из социальных сетей. Горожане пожаловались на это мэру Самары Елене Лапушкиной.

В горадминистрации вопрос переадресовали администрации Самарского района. Там объяснять по поводу детской площадки не стали, а ответили следующее:

— Строительство ведется в рамках разработанного проекта в целях обеспечения инженерными коммуникациями здания № 104 по улице Куйбышева, находящееся на реконструкции, — говорится в сообщении.

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