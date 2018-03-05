Пожаловались в мэрию: при строительстве электрической подстанции в Самаре рабочие уничтожили детскую площадку

Около дома № 106 по улице Куйбышева на детско-спортивной площадке начали строить электрическую подстанцию. При этом рабочие уничтожили все зеленые насаждения и песочницы, написали самарцы в одной из социальных сетей. Горожане пожаловались на это мэру Самары Елене Лапушкиной.