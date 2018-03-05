Пес «без мотивации» вызвал дискуссию в Сети о его стиле езды в упряжи
МОСКВА, 05 мар — РИА Новости. В Facebook набирает популярность видео с псом, который вместо того, чтобы бежать вместе с
МОСКВА, 05 мар — РИА Новости. В Facebook набирает популярность видео с псом, который вместо того, чтобы бежать вместе с
«Кто-нибудь узнает этот стиль?», — написал он.
Некоторые из комментаторов предположили, что это некая форма «фристайла», другие просто порадовались забавной ситуации и вспомнили о своих питомцах.
«Какой чудесный песик», — пишет Леннарт Петтерссон.
«Это как раз то, что называется «ездовой собакой», — пишет Бьерн Хвидстен Йенсен.
«Сначала ты тянешь меня, потом я тяну тебя», — пишет Дебора Джонсон.
«Да! Обе мои собаки тоже любят, когда их тянут», — пишет Тоне Сванхильд
«Отсутствие мотивации», — пишет Щелл Арне Воле.
«Если бы мне пришлось выходить на лыжах, я бы вел себя также», — пишет
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