Пес «без мотивации» вызвал дискуссию в Сети о его стиле езды в упряжи

МОСКВА, 05 мар — РИА Новости. В Facebook набирает популярность видео с псом, который вместо того, чтобы бежать вместе с хозяином-лыжником, лежит на спине. Роликом, опубликованным пользователем Свеином Эриком Ме, поделились более 90 тысяч человек за два дня. Судя по всему, он был снят в Норвегии.