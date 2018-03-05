Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россия отложила разрыв с «Нафтогазом»: появились причины
У красного вина и шоколада нашли новые полезные свойства
Светлана Лобода ждет второго ребенка
Новый вид мошенничества лишает россиян квартир
Эмма Уотсон и Холли Берри блистали на вечеринке Vanity Fair
«Хрусталев, машину!». Как умирал Иосиф СталинСемь фактов о последних днях и часах жизни вождя.
При остановке транзита газа через Украину сложится ЧС – Додон
Минфин ввел налог на бани, сараи и теплицы
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
СМИ: Орбакайте сообщила о состоянии здоровья Пугачевой
Беременная Миддлтон представила модный цвет весны
Светлана Бондарчук вышла в свет в роскошном мини-платье
Лауреат «Оскара» пришла на церемонию ненакрашенной
СМИ: Украина подготовила "жесткий" ответ России
Сборную РФ могут отстранить от ЧМ-2018 — СМИ
В Москве попытались ограбить квартиру депутата Госдумы
5 признаков дома будущего
Фоторепортажи
8Сильнейшая засуха в ЮАР отступает
15Прихожане церкви в США пришли на службу с оружием
18:23 (мск), источник: РИА Новости

Пес «без мотивации» вызвал дискуссию в Сети о его стиле езды в упряжи

МОСКВА, 05 мар — РИА Новости. В Facebook набирает популярность видео с псом, который вместо того, чтобы бежать вместе с хозяином-лыжником, лежит на спине. Роликом, опубликованным пользователем Свеином Эриком Ме, поделились более 90 тысяч человек за два дня. Судя по всему, он был снят в Норвегии.

«Кто-нибудь узнает этот стиль?», — написал он.

Во время загрузки произошла ошибка.

Некоторые из комментаторов предположили, что это некая форма «фристайла», другие просто порадовались забавной ситуации и вспомнили о своих питомцах. Кое-кто предположил, что у пса просто не хватает мотивации.

«Какой чудесный песик», — пишет Леннарт Петтерссон.

«Это как раз то, что называется «ездовой собакой», — пишет Бьерн Хвидстен Йенсен.

«Сначала ты тянешь меня, потом я тяну тебя», — пишет Дебора Джонсон.

«Да! Обе мои собаки тоже любят, когда их тянут», — пишет Тоне Сванхильд Асабе-Шиндерхог.

«Отсутствие мотивации», — пишет Щелл Арне Воле.

«Если бы мне пришлось выходить на лыжах, я бы вел себя также», — пишет Ян-Андерс Ренншэр.

2 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Россия отказала Западу: решить проблемы за ее счет не получится
Германия прокомментировала конфликт 'Газпрома' с 'Нафтогазом'
Объем поставок оружия из РФ в 2017 году превысил $15 млрд
Видео дня. Как замерзают морские волны
Порошенко обвинил Россию в газовом шантаже Украины и Европы
Новое приложение показывает, как ты записан у друзей в контактах
Еж из Японии стал звездой Instagram
«Оскар» разошелся на мемы: над кем смеялись на церемонии
На плакатах известных фильмов белых актеров заменили темнокожими
Спорт
CAS: «Дело Мутко» рассматривается Мутко занимал пост министра спорта России во время ОИ в Сочи. В МОК убеждены, что российская сборная была вовлечена в систему подмены допинг-проб
Авто
Что купить за миллион? Выбираем секонд-хенд Какие подержанные бестселлеры можно купить за эту сумму сегодня?
Hi-Tech
В России появился смартфон в честь Путина (фото) Известная компания выпустила эксклюзивную модель iPhone и предложила 6 названий для новой российской ракеты
Кино
Назван худший актер 2017 года По традиции за день до награждения лауреатов премии «Оскар» были названы победители антипремии «Золотая малина»
Недвижимость
Во имя защитника: что строили женщины для своих мужчин
В Москве обокрали квартиру безработной на 16 млн рублей
Мусульман возмутила мечеть в форме еврейской кипы
Россияне взяли очень много ипотек
Леди
«Оскар-2018»: лучшие платья церемонии Вручение наград американской киноакадемии прошло в 90-й раз
Дети
Светлана Лобода ждет второго ребенка По данным журналистов, певица забеременела от популярного немецкого музыканта
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь