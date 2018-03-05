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17:55 (мск), источник: РИА Крым

Послание в 2068 год: в Крыму заложили капсулу на месте школы XXI века

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар — РИА Новости Крым. Под Симферополем на месте строительства школы XXI века заложили капсулу времени с посланием главы Республики Сергея Аксенова ученикам будущего. Прочесть его дети смогут только через полвека.

«Дорогие ученики, вы представляете новое поколение школы XXI века, которая живет в России будущего. Мы не знаем вас, но верим в Россию, верим в Крым. И эта вера дает нам право утверждать, что те 50 лет, которые нас разделяют, станут годами интенсивного развития нашей страны и нашей Республики, годами развития образования. Мы убеждены, что вы бережно храните духовные, нравственные, патриотические традиции, переданные вам предками. Это основа побед нашего отечества. Сегодня мы только начинаем строительство вашей школы, через полвека, когда вы прочтете это послание, многие ее выпускники станут известными людьми, внесут существенный вклад в развитие России и Крыма. Вы передадите эстафету поколений своим потомкам, тем, кто идет за вами. Фундамент будущего, в котором вы живете, заложен в наше время — в дни “Крымской весны”. Примите это послание, как напутствие в учебе, труде на благо Родины. Помните о прошлом, живите настоящим, думайте о будущем. Учитесь, работайте, творите, дерзайте, любите великую Россию и наш прекрасный Крым», — обратился Сергей Аксенов к будущим ученикам этой школы.

После ввода в эксплуатацию, в этой школе в одну смену смогут обучаться 1 тыс 100 учеников. При этом блок младших классов будет отделен от классов старшеклассников. В каждом кабинете и библиотеке будущей школы установят интерактивное оборудование, в образовательном учреждении также появятся специализированные кабинеты и класс крымоведения. Общая площадь застройки — 20 тыс кв м.

«Школа строится по федеральной программе по содействию создания дополнительных мест в общеобразовательных заведениях, которая работает под руководством Министерства образования и науки России. Задачи — ликвидация первой и второй смены в школах и создание дополнительных мест», — рассказала министр образования и науки Республики Наталья Гончарова, уточнив, что подобный проект так же запланирован в Керчи на 2020−2021 год.

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