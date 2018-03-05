Послание в 2068 год: в Крыму заложили капсулу на месте школы XXI века

«Дорогие ученики, вы представляете новое поколение школы XXI века, которая живет в России будущего. Мы не знаем вас, но верим в Россию, верим в Крым. И эта вера дает нам право утверждать, что те 50 лет, которые нас разделяют, станут годами интенсивного развития нашей страны и нашей Республики, годами развития образования. Мы убеждены, что вы бережно храните духовные, нравственные, патриотические традиции, переданные вам предками. Это основа побед нашего отечества. Сегодня мы только начинаем строительство вашей школы, через полвека, когда вы прочтете это послание, многие ее выпускники станут известными людьми, внесут существенный вклад в развитие России и Крыма. Вы передадите эстафету поколений своим потомкам, тем, кто идет за вами. Фундамент будущего, в котором вы живете, заложен в наше время — в дни “Крымской весны”. Примите это послание, как напутствие в учебе, труде на благо Родины. Помните о прошлом, живите настоящим, думайте о будущем. Учитесь, работайте, творите, дерзайте, любите великую Россию и наш прекрасный Крым», — обратился Сергей Аксенов к будущим ученикам этой школы.