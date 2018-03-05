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17:56 (мск), источник: Водитель Петербурга

Петербург и Москва поделили снег и морозы

Погода в Петербурге и Ленобласти во вторник, 6 марта, сохранится прежней, с ночными морозами и преимущественно без осадков. Об этом сообщает МЧС.

Синоптики обещают в обоих регионах небольшую облачность, слабый переменный ветер ночью и восточный, юго-восточный со скоростью 4 — 9 м/с — днем. На дорогах по-прежнему местами гололедица.

Температура воздуха в Петербурге ночью составит −15…−17 градусов и −20…−22 местами в пригородах; днем ожидается от -5 до -7 градусов. В Ленобласти ночью похолодает до −14…−19, а местами до −22…−27 градусов; днем же потеплеет до −4…−9.

Отметим, что москвичам в эти дни приходится гораздо сложнее, чем петербуржцам. За прошедшие выходные, 3 и 4 марта, в столице выпало 40% месячной нормы осадков. По словам главного специалиста столичного метеобюро Татьяны Поздняковой, за воскресенье выпало 13 мм, а в ночь на понедельник ещё 2 мм снега при месячной норме 34 мм.

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