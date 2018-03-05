Петербург и Москва поделили снег и морозы
Погода в Петербурге и Ленобласти во вторник, 6 марта, сохранится прежней, с ночными морозами и преимущественно без осадков. Об этом сообщает МЧС.
Погода в Петербурге и Ленобласти во вторник, 6 марта, сохранится прежней, с ночными морозами и преимущественно без осадков. Об этом сообщает МЧС.
Синоптики обещают в обоих регионах небольшую облачность, слабый переменный ветер ночью и восточный,
Температура воздуха в Петербурге ночью составит −15…−17 градусов и −20…−22 местами в пригородах; днем ожидается от -5 до -7 градусов. В Ленобласти ночью похолодает до −14…−19, а местами до −22…−27 градусов; днем же потеплеет до −4…−9.
Отметим, что москвичам в эти дни приходится гораздо сложнее, чем петербуржцам. За прошедшие выходные, 3 и 4 марта, в столице выпало 40% месячной нормы осадков. По словам главного специалиста столичного метеобюро Татьяны Поздняковой, за воскресенье выпало 13 мм, а в ночь на понедельник ещё 2 мм снега при месячной норме 34 мм.
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