Петербург и Москва поделили снег и морозы

Синоптики обещают в обоих регионах небольшую облачность, слабый переменный ветер ночью и восточный, юго-восточный со скоростью 4 — 9 м/с — днем. На дорогах по-прежнему местами гололедица.

Температура воздуха в Петербурге ночью составит −15…−17 градусов и −20…−22 местами в пригородах; днем ожидается от -5 до -7 градусов. В Ленобласти ночью похолодает до −14…−19, а местами до −22…−27 градусов; днем же потеплеет до −4…−9.