Молочные кухни Нижнего Новгорода поменяют график работы

Напиток подойдет и аллергикам. В нем не содержится подсластителей и красителей. Технологии производства проинспектировал глава города Владимир Панов. Он пообещал оказать дополнительную финансовую поддержку молочным кухням, чтобы автоматизировать некоторые процессы. Наметили планы на 2019 год.



Также на молочной кухне Панов пообщался с молодыми родителями. Выяснил, что многодетным матерям не всегда удобен график работы кухонь. В итоге, внес коррективы в график работы муниципального предприятия.



Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов: «На сегодняшний день в трех районах города я дал поручение организовать работу до 6 часов вечера. Надеюсь, что многим родителям это будет удобно. И еще одно важное изменение: для того, чтобы родителям не приходить каждый день на кухню, мы сейчас сделаем выдачу стандартизированных наборов до 48 часов, то есть фактически на 2 суток, то есть приходить можно будет через день»

