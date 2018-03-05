Число самоубийств можно уменьшить с помощью одного слова
Читатели
Читатели
Читатели
В немецком языке есть три слова для обозначения суицида: Suizid, Selbstmord («самоубийство») и Freitod (буквально «свободная смерть»). Ученые решили выяснить, как эти термины используются в немецкоязычной прессе и как их воспринимают читатели. Оказалось, что выбор того или иного слова значительно влияет на то, как люди оценивают суицид. При этом самым корректным ученые назвали слово Suizid («суицид»).
В эксперименте принял участие 451 человек. Их разделили на три группы и предложили каждому прочитать несколько новостных заметок. У всех трех групп статьи были абсолютно одинаковые за исключением слова, которым обозначали суицид (Suizid, Selbstmord или Freitod). Затем участников попросили пересказать суть новостей и описать свое отношение к суициду.
Результаты исследования показали, что люди, которые читали новости с использованием слова Freitod, относились к суициду в среднем более положительно. Причина этого, по мнению ученых, в подтексте термина «свободная смерть» — он предполагает, что решение о самоубийстве было добровольным и рациональным.
В предыдущем исследовании ученые показали, что чаще всего в немецкоязычной прессе используется термин Selbstmord («самоубийство»), однако он формирует резко негативное отношение
Раннее в руководстве Всемирной организации здравоохранения по освещению суицидов в СМИ фразы «неудачная/удачная попытка суицида» были обозначены как нежелательные, так как могут формировать у читателя положительное отношение к суициду.
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