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18:02 (мск), источник: Индикатор

Число самоубийств можно уменьшить с помощью одного слова

Читатели по-разному оценивают новости о самоубийстве — в зависимости от того, какое слово использовал журналист для обозначения суицида. Такой вывод немецкие ученые сделали по итогам социологического исследования, опубликованного в журнале Social Science & Medicine.

Читатели по-разному оценивают новости о самоубийстве — в зависимости от того, какое слово использовал журналист для обозначения суицида. Такой вывод немецкие ученые сделали по итогам социологического исследования, опубликованного в журнале Social Science & Medicine. Кратко об этом исследовании пишет EurekAlert.

В немецком языке есть три слова для обозначения суицида: Suizid, Selbstmord («самоубийство») и Freitod (буквально «свободная смерть»). Ученые решили выяснить, как эти термины используются в немецкоязычной прессе и как их воспринимают читатели. Оказалось, что выбор того или иного слова значительно влияет на то, как люди оценивают суицид. При этом самым корректным ученые назвали слово Suizid («суицид»).

В эксперименте принял участие 451 человек. Их разделили на три группы и предложили каждому прочитать несколько новостных заметок. У всех трех групп статьи были абсолютно одинаковые за исключением слова, которым обозначали суицид (Suizid, Selbstmord или Freitod). Затем участников попросили пересказать суть новостей и описать свое отношение к суициду.

Результаты исследования показали, что люди, которые читали новости с использованием слова Freitod, относились к суициду в среднем более положительно. Причина этого, по мнению ученых, в подтексте термина «свободная смерть» — он предполагает, что решение о самоубийстве было добровольным и рациональным.

В предыдущем исследовании ученые показали, что чаще всего в немецкоязычной прессе используется термин Selbstmord («самоубийство»), однако он формирует резко негативное отношение из-за явного акцента на «убийстве». Слово Suizid («суицид») же, по мнению исследователей, носит нейтральный характер и меньше других влияет на то, как читатель оценивает этот поступок. Именно это слово авторы предлагают использовать журналистам. Исследователи считают, что такая практика сможет помочь уменьшить количество случаев суицида.

Раннее в руководстве Всемирной организации здравоохранения по освещению суицидов в СМИ фразы «неудачная/удачная попытка суицида» были обозначены как нежелательные, так как могут формировать у читателя положительное отношение к суициду.

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