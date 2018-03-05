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18:12 (мск), источник: Вести - Воронеж

Мэрия: работы по уборке снега в Воронеже проведены на «удовлетворительно»

Город убирали около 200 единиц техники. В мэрии рассказывают, что город убирали около 200 единиц техники — как в ночь на воскресенье, 3 марта, так и перед началом рабочей недели.

Источник: Вести - Воронеж

В середине недели, говорят, также ожидают большое количество осадков, и уже готовятся их ликвидировать.

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А вот на длинных праздничных выходных чиновники просят воронежцев не оставлять машины на проезжей части в ночное время — это сильно мешает работе коммунальных служб.

— Удовлетворительно, я считаю, что провели работы по уборке снега. Не допустили больших объёмов снегонаката, ледяных отложений на проезжих частях. Сейчас главная задача для нас — это уширение проезжих частей до нормативных, работа по частному сектору, работа по тротуарным частям. Первоначально обрабатываются магистральные улицы, потом второстепенные улицы, потом частный сектор, то есть, в зависимости от интенсивности движения, которое там проходит, — пояснил руководитель управления дорожного хозяйства Воронежа Олег Котов.

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