Мэрия: работы по уборке снега в Воронеже проведены на «удовлетворительно»

А вот на длинных праздничных выходных чиновники просят воронежцев не оставлять машины на проезжей части в ночное время — это сильно мешает работе коммунальных служб.

— Удовлетворительно, я считаю, что провели работы по уборке снега. Не допустили больших объёмов снегонаката, ледяных отложений на проезжих частях. Сейчас главная задача для нас — это уширение проезжих частей до нормативных, работа по частному сектору, работа по тротуарным частям. Первоначально обрабатываются магистральные улицы, потом второстепенные улицы, потом частный сектор, то есть, в зависимости от интенсивности движения, которое там проходит, — пояснил руководитель управления дорожного хозяйства Воронежа Олег Котов.