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18:12 (мск), источник: Комсомольская правда

Врио мэра предложил сделать в Воронеже скейт-парк

А еще Вадим Кстенин — за создание площадок для воркаута.

На планерке в мэрии обсуждали, как в городе развивается массовый спорт.

Руководитель управления физической культуры и спорта Александр Бахтин отчитался, что в Воронеже залит 121 каток: 20 из них оборудованы искусственным освещением и пунктом проката, 11 — расположены во дворах, 90 — на пришкольных территориях.

По сведениям Бахтина, на начало года более 400 тысяч человек в Воронеже систематически занимаются физической культурой и спортом. Это чуть более 40% жителей города в возрасте от 3 до 79 лет. Откуда сии цифры, чиновник не пояснил.

— К нам поступает большое количество обращений от жителей города с просьбами о строительстве спортивных объектов, которые будут располагаться в непосредственной близости от мест проживания и будут доступны для массового посещения, например, во дворах, парках. Они не требуют серьезных вложений, поэтому я прошу составить предложения с конкретными адресами, где мы сможем разместить комплексы, — дал поручение управлению физической культуры и спорта врио мэра Вадим Кстенин.

Кстенин также добавил, что необходимо проработать вопрос о создании в Воронеже скейт-парка, площадки для занятий воркаутом в рамках развития общественных пространств и спортивной инфраструктуры.

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