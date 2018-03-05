Женщины Самарской области принимают поздравления с 8 Марта

Свою первую большую награду — звание заслуженный работник культуры — начальник гримерного цеха Самарского академического театра драмы Тамара Чернова получила 26 лет назад. Сегодня легенда театральной Самары получила из рук Дмитрия Азарова почетный знак «Трудовая Славы». «Этот знак, наверное, моя главная награда в жизни, — говорит художник-постижер. — И тогда, и сейчас нервничала как девочка, не привыкла к такому вниманию».

На мероприятии заслуженные награды получили представители практически всех профессий, которые принято называть женскими — педагоги, финансисты, медики, работники социальной и культурной сфер. Слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда. «Спасибо за то, что вы делаете сейчас, воспитывая новые поколения патриотов нашей страны. Это бесценно», — сказал Дмитрий Азаров.

Отдельно глава региона поздравил с 8 Марта и юбилеем ветерана труда, учителя русского языка и литературы Лидию Дмитриевну Чудайкину. Супруга Героя Советского Союза Владимира Ивановича Чудайкина была приятно удивлена. «Такое поздравление и внимание для меня выше всех званий и наград», — отреагировала она.

Глава региона в своем выступлении напомнил, что на самарской земле живут самые красивые женщины, после чего поблагодарил их за умение находить решения в самых сложных ситуациях, за умение улаживать конфликты и объединять людей.

«Участвуя в общественной жизни, вы остаетесь заботливыми матерями, любящими женами, заботливыми сестрами и дочерьми. Ни один мужчина с такой нагрузкой бы не справился. Но вы успеваете все. Ваша энергия, ваш талант заряжают мужчин».

Дмитрий Азаров подчеркнул, что социально-экономические успехи Самарской области в большей степени связаны с прекрасной половиной человечества. Женщины заняты на самых сложных направлениях — в здравоохранении, образовании, социальной защите. «Сегодня политика государства направлена на сбережение человека, гражданина страны. Эта работа, в первую очередь, на ваших плечах. И вы к ней не просто готовы, она является состоянием вашей души», — сказал Дмитрий Азаров.

Глава региона напомнил, что семейным ценностям, материнству и детству в России уделяется огромное внимание. Страна вступила в Десятилетие детства, а большой раздел недавнего Послания президента РФ Владимира Путина был посвящен демографической ситуации, развитию института семьи. «Президент назвал цифры: в ближайшие шесть лет на эти цели должны выделить 3,4 трлн рублей, это в полтора раза больше, чем выделено в предыдущие шесть лет», — отметил глава региона.

Дмитрий Азаров выразил уверенность, что при таком отношении в России будет расти активное, талантливое и здоровое поколение. «Это наше главное достоинство, главное богатство». — резюмировал Дмитрий Азаров.