Веселый «Оскар»: над чем смеялись на церемонии в 2018 году

Одной из главных «звезд» в этом году снова стала актриса Дженнифер Лоуренс. Только если раньше она регулярно падала на сцене во время церемонии, то в этот раз актриса грациозно перешагивала через сидения, держа в руке бокальчик с шампанским. Однако, отличилась в этом году не одна она.

С помощью шампанского за кулисами снимали стресс актрисы Хелен Миррен и Рита Морено. Последняя, кстати, чуть не упала на сцене (и, конечно же, шампанское тут ни при чем).

Мэрил Стрип также оказалась в центре внимания благодаря своему сходству со сказочной феей из мультфильма «Шрэк».

Победители «Оскара», выступая со словами благодарности, были вынуждены ставить свои золотые статуэтки прямо на пол. Организаторы в этом году не стали заморачиваться по поводу установки на сцене трибуны.

Источник: AP 2018

Помня ошибку «Оскара 2017», получая статуэтку в номинации «Лучший фильм», режиссер Гильермо Дель Торо решил перепроверить конверт и лично убедиться в своей победе.

Николь Кидман развлекалась на церемонии по-своему. Актриса испортила интервью своей коллеге Сандре Буллок.

Актриса Тараджи Хенсон сначала заигрывала с телеведущим Райаном Сикрестом на красной дорожке, а потом решила исправиться и превратить все в шутку. Но ее неудачный и фальшивый смех все равно стал мемом в Сети.