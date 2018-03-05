Вице-премьер Крыма вызвал мэра Евпатории на бадминтонную дуэль
В Крыму состоится спортивная дуэль по бадминтону между
В Крыму состоится спортивная дуэль по бадминтону между
На нем Филонов и Нахлупин упражняются в бадминтоне на крытых кортах, готовясь к предстоящей спортивной встрече.
«Я тебя вызываю на дуэль. Держись, друг мой», — обращается в видеоролике к мэру Евпатории Нахлупин.
В свою очередь Филонов обещает «порвать» в бадминтоне своего визами. «Не каждый из
При этом Нахлупин уверен, что победа будет за ним.
«Настоящий тяжеловес крымской политики Виталий Нахлупин и самый известный Iron мэр Андрей Филонов сойдутся в одной единственной схватке, чтобы выяснить, кто повелитель воланчика и ракетки», — говорится в видеоролике.
Спортивная дуэль состоится 10 марта в евпаторийском центре спорта «Эволюция».
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