Вице-премьер Крыма вызвал мэра Евпатории на бадминтонную дуэль

На нем Филонов и Нахлупин упражняются в бадминтоне на крытых кортах, готовясь к предстоящей спортивной встрече.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/1cGYWbeQTsg?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Я тебя вызываю на дуэль. Держись, друг мой», — обращается в видеоролике к мэру Евпатории Нахлупин.

В свою очередь Филонов обещает «порвать» в бадминтоне своего визами. «Не каждый из вице-премьеров кинет вызов Iron мэру», — говорит глава города.

При этом Нахлупин уверен, что победа будет за ним.

«Настоящий тяжеловес крымской политики Виталий Нахлупин и самый известный Iron мэр Андрей Филонов сойдутся в одной единственной схватке, чтобы выяснить, кто повелитель воланчика и ракетки», — говорится в видеоролике.