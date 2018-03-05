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18:28 (мск), источник: РИА Новости

Вице-премьер Крыма вызвал мэра Евпатории на бадминтонную дуэль

В Крыму состоится спортивная дуэль по бадминтону между вице-премьером правительства Виталием Нахлупиным и мэром Евпатории Андреем Филоновым. Видеоролик, посвященный предстоящему поединку, опубликован в видеоблоге Филонова на YouTube.

На нем Филонов и Нахлупин упражняются в бадминтоне на крытых кортах, готовясь к предстоящей спортивной встрече.

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«Я тебя вызываю на дуэль. Держись, друг мой», — обращается в видеоролике к мэру Евпатории Нахлупин.

В свою очередь Филонов обещает «порвать» в бадминтоне своего визами. «Не каждый из вице-премьеров кинет вызов Iron мэру», — говорит глава города.

При этом Нахлупин уверен, что победа будет за ним.

«Настоящий тяжеловес крымской политики Виталий Нахлупин и самый известный Iron мэр Андрей Филонов сойдутся в одной единственной схватке, чтобы выяснить, кто повелитель воланчика и ракетки», — говорится в видеоролике.

Спортивная дуэль состоится 10 марта в евпаторийском центре спорта «Эволюция».

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