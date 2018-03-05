Министр туризма Калининградской области Ермак предсказал Аргентине победу на ЧМ-2018
В качестве основной причины, почему туристы должны ехать в Калининград, Ермак отметил: «У нас весело».
В качестве основной причины, почему туристы должны ехать в Калининград, Ермак отметил: «У нас весело».
Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак считает, что победителем предстоящего в России чемпионата мира по футболу станет сборная Аргентины. Своим прогнозом чиновник поделился во время презентации Калининградской области в мадридском Доме болельщика, сообщает испанская газета Marca.
Глава минтуризма отметил, что его любимым игроком является Лионель Месси, а болеет он за калининградскую команду «Балтика».
В качестве основной причины, почему туристы должны ехать в Калининград, Ермак отметил: «У нас весело».
Во время презентации русской кухни Андрей Ермак, как пишет испанское издание, неожиданно для местной публики снял официальный пиджак и надел майку сборной России по футболу.
В Калининграде сыграют шесть европейских и две африканские сборные. 16 июня пройдёт матч между Хорватией и Нигерией, 22 июня сыграют Сербия и Швейцария, 25 июня — Испания и Марокко. Последней встречей станет игра между Англией и Бельгией, которая состоится 28 июня.
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