Министр туризма Калининградской области Ермак предсказал Аргентине победу на ЧМ-2018

Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак считает, что победителем предстоящего в России чемпионата мира по футболу станет сборная Аргентины. Своим прогнозом чиновник поделился во время презентации Калининградской области в мадридском Доме болельщика, сообщает испанская газета Marca.

Глава минтуризма отметил, что его любимым игроком является Лионель Месси, а болеет он за калининградскую команду «Балтика».

В качестве основной причины, почему туристы должны ехать в Калининград, Ермак отметил: «У нас весело».

Во время презентации русской кухни Андрей Ермак, как пишет испанское издание, неожиданно для местной публики снял официальный пиджак и надел майку сборной России по футболу.