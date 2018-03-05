В Воронеже на весь день перекроют Театральный проезд
Меру введут
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Меру введут
Движение по Театральному проекту закроют на 11 часов во вторник, 6 марта. Проехать нельзя будет с 7:00 до 18:00, сообщила
Ограничение введут
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