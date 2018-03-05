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18:49 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Что в имени тебе моем. Подборка самых странных имен в телефонных книгах россиян

Чтобы посмотреть, как ты записан в телефоне знакомых, пользователи массово устанавливают вредоносное приложение GetContact.

Массовое безумие под названием GetContact охватило в последние дни весь интернет.

Миллионы пользователей продолжают делиться в соцсетях фотографиями того, как они записаны в телефонных книгах у своих знакомых, также установивших приложение.

Странное и наивное желание «подсмотреть» что-то у других не останавливает даже вопрос безопасности.

Приложение GetContact оказалось не только веселым, но и крайне опасным (его уже запретили в некоторых странах СНГ).

При установке на телефон программа получает практически неограниченный доступ к личным данным, а номера из телефонной книги сразу же передаются на серверы компании.

Чем это грозит и как запретить приложению доступ к своей информации, читайте материале Hi-Tech Mail.Ru.

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