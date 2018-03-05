#жиза #getcontact дизайнер жизни! Бог, короче. pic.twitter.com/w1V8FR9XIV— Олег Трэшер (@oleg_trasher) 2 марта 2018 г.
Что в имени тебе моем. Подборка самых странных имен в телефонных книгах россиян
Чтобы посмотреть, как ты записан в телефоне знакомых, пользователи массово устанавливают вредоносное приложение GetContact.
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