Сотрудники Apple получают травмы из-за стеклянных стен новой штаб-квартиры за 5 миллиардов

Источник: AP 2018

Здание нового офиса в Купертино представляет собой кольцо со стенами из стеклянных панелей. В кампусе работает более 13 тысяч человек. Еще в середине февраля издание Bloomberg сообщило, что работники штаб-квартиры «постоянно врезаются в стены». По данным издания, сотрудники начали клеить на стены специальные стикеры, но руководство отговорило их от этого.

На сегодняшний день проблема только усугубилась: трем сотрудникам пришлось вызвать 911.

Так, один из пострадавших с размаху влетел головой в стекло, в результате чего начал истекать кровью. Другой сотрудник получил более серьезную травму — он рассек бровь и на какое-то время потерял сознание, врачи предположительно наложили ему швы.

Офис-менеджер здания Apple в Купертино Альберт Сальвадор предупредил компанию о подобных рисках после того, как в первый раз посетил здание. «Стеклянные стены могут стать большой проблемой. После чистки стекол невозможно понять, есть ли они вообще», — сказал он. Несмотря на это, Сальвадор отметил, что здание безопасно и отвечает всем правилам пожарной безопасности.