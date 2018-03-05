Билборд в Миссури: как американка 15 лет ищет пропавшую дочь?
Американка Марианна
Американка Марианна
Анджела Ярнелл пропала 15 лет назад.
Объявление о розыске дочери ее мать разместила на билборде.
Через пять лет после пропажи муж Анджелы признался, что убил ее. Он отсидел в тюрьме четыре года.
Останки девушки не нашли до сих пор.
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