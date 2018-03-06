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07:49 (мск), источник: Informburo.kz

Из-за непогоды перекрыто движение транспорта на границе Казахстана с Россией

Ограничительные меры действуют на границе Актюбинской и Костанайской областей с РФ.

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Источник: Informburo.kz

Из-за ухудшения погодных условий перекрыто движение транспорта на границе Казахстана с Россией.

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С вечера 5 марта введено ограничение движения автомобилей по дорогам Актюбинской области, сообщает proоren.ru.

Закрыт участок дороги «Актобе — Мартук — Оренбург» на границе с РФ, 135 км дороги «Актобе — Орск». На границе Костанайской области движение транспорта перекрыто на 234 км дороги «Карабутак — Комсомольск — гр. Костанайской области».

Россиянам рекомендуют воздержаться от поездок в Казахстан.

Из-за непогоды в Астане 6 марта отменили занятия для учеников начальных классов первой смены. Спасатели переведены на усиленный режим работы.

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