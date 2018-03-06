Из-за непогоды перекрыто движение транспорта на границе Казахстана с Россией
Ограничительные меры действуют на границе Актюбинской и Костанайской областей с РФ.
Ограничительные меры действуют на границе Актюбинской и Костанайской областей с РФ.
С вечера 5 марта введено ограничение движения автомобилей по дорогам Актюбинской области, сообщает proоren.ru.
Закрыт участок дороги «Актобе — Мартук — Оренбург» на границе с РФ, 135 км дороги «Актобе — Орск». На границе Костанайской области движение транспорта перекрыто на 234 км дороги «Карабутак — Комсомольск — гр. Костанайской области».
Россиянам рекомендуют воздержаться от поездок в Казахстан.
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