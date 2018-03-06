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06:56 (мск), источник: Nakanune.ru

В Челябинской области ожидается ухудшение погодных условий

Ночью 6 марта на территории Челябинской области ожидается снег, местами сильный. Как сообщили Накануне в ГУ МЧС региона, по данным гидрометцентра области, днем прогнозируется небольшой снег, местами метели, снежные заносы, гололедица. Порывы ветра могут достигать 13−18 м/с.

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По словам спасателей, вероятны возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Кроме того, прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли и оконных конструкций зданий, обрыв линий электропередач, падение деревьев.

Автомобилистам рекомендуется ограничить выезд за пределы населенных пунктов.

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