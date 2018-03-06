В Челябинской области ожидается ухудшение погодных условий

По словам спасателей, вероятны возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Кроме того, прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли и оконных конструкций зданий, обрыв линий электропередач, падение деревьев.