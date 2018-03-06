В Челябинской области ожидается ухудшение погодных условий
Ночью 6 марта на территории Челябинской области ожидается снег, местами сильный. Как сообщили Накануне в ГУ МЧС региона, по данным гидрометцентра области, днем прогнозируется небольшой снег, местами метели, снежные заносы, гололедица. Порывы ветра могут достигать 13−18 м/с.
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