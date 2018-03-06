Стало известно, кто покидает Омск для лечения

«По сердечным заболеваниям детей чаще всего мы отвозим в Новосибирск и Томск, где находятся федеральные центры. С этими городами у нас отличные рабочие отношения. Детишки ездят туда совершенно бесплатно. Мы за это платим в рамках высокотехнологичной помощи и программы обязательного медицинского страхования», — заявил «СуперОмску» Стороженко.