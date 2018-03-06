Стало известно, кто покидает Омск для лечения

«По сердечным заболеваниям детей чаще всего мы отвозим в Новосибирск и Томск, где находятся федеральные центры. С этими городами у нас отличные рабочие отношения. Детишки ездят туда совершенно бесплатно. Мы за это платим в рамках высокотехнологичной помощи и программы обязательного медицинского страхования», — заявил «СуперОмску» Стороженко.
В прошлом году в Омской области поликлиники отработали 20 млн посещений, врачи провели более 10 тыс. высокотехнологичных операций. По стентированию сосудов за последние четыре года количество операций увеличилось с 240 до 2000.
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