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07:00 (мск), источник: СуперОмск

Стало известно, кто покидает Омск для лечения

В эксклюзивном интервью «СуперОмску» заместитель губернатора Омской области по социальным вопросам, министр здравоохранения региона Андрей Стороженко рассказал о том, каким пациентам приходится покидать Омск ради лечения.

«По сердечным заболеваниям детей чаще всего мы отвозим в Новосибирск и Томск, где находятся федеральные центры. С этими городами у нас отличные рабочие отношения. Детишки ездят туда совершенно бесплатно. Мы за это платим в рамках высокотехнологичной помощи и программы обязательного медицинского страхования», — заявил «СуперОмску» Стороженко.

В прошлом году в Омской области поликлиники отработали 20 млн посещений, врачи провели более 10 тыс. высокотехнологичных операций. По стентированию сосудов за последние четыре года количество операций увеличилось с 240 до 2000.

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