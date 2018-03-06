«Авангард» разгромил в Уфе «Салават»

Источник: РИА "Новости"

Вторая игра серии «Авангарда» с «Салаватом» вновь получилась зрелищной и голевой. На этот раз первый период лучше удался омичам. После стартовой двадцатиминутки благодаря шайбам Галимова и Петерссона «ястребы» вели 2:0.

В середине матча команды обменялись голами. А потом «Салават» и вовсе сократил разрыв до минимума — 2:3. Но дальше забивал только «Авангард» и на любой вкус. Отличились: Хохряков, Фисенко, Кошелев и все тот же Петерсон, который этой встрече оформил хет-трик.