Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Назван худший актер 2017 года
Поедание сердец оказалось эффективным средством от атеросклероза
Дочь Филиппа Киркорова хочет стать олимпийской чемпионкой
Названо число пустующих квартир в Москве
Лучшие бьюти-образы церемонии «Оскар-2018»
«Хрусталев, машину!». Как умирал Иосиф СталинСемь фактов о последних днях и часах жизни вождя.
«РФ ушла на три поколения»: Кедми об изумлении США от слов Путина
Китай прокомментировал послание Путина
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
СМИ: Орбакайте сообщила о состоянии здоровья Пугачевой
Беременная Миддлтон представила модный цвет весны
Ренату Литвинову перепутали с Эвелиной Хромченко
Эмма Уотсон и Холли Берри блистали на вечеринке Vanity Fair
Диабет второго типа оказался пятью разными заболеваниями
У красного вина и шоколада нашли новые полезные свойства
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 идей
Фоторепортажи
20Сибирский циклон «Зверь из востока» накрыл Европу
9В Луизиане отметили Марди Гра
07:07 (мск), источник: Комсомольская правда

«Авангард» разгромил в Уфе «Салават»

Счет в серии сравнялся.

Источник: РИА "Новости"

Вторая игра серии «Авангарда» с «Салаватом» вновь получилась зрелищной и голевой. На этот раз первый период лучше удался омичам. После стартовой двадцатиминутки благодаря шайбам Галимова и Петерссона «ястребы» вели 2:0.

В середине матча команды обменялись голами. А потом «Салават» и вовсе сократил разрыв до минимума — 2:3. Но дальше забивал только «Авангард» и на любой вкус. Отличились: Хохряков, Фисенко, Кошелев и все тот же Петерсон, который этой встрече оформил хет-трик.

После двух игр в Уфе счет в серии плей-офф сравнялся — 1:1. Следующие две игры пройдут уже в Омске на домашнем льду. Не обошлось и без потерь для «Авангарда». Врачи подозревают у нашего защитника Меньшикова перелом руки. Следующие встречи хоккеист может пропустить.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Школьница из Омска на карманные деньги лечит бездомных животных
Новосибирский экс-милиционер, убивший 19 женщин, получил пожизненный срок
Пенс пригрозил выйти из иранской ядерной сделки
Как выглядит самая красивая девушка России. Фото
В Британии неизвестным веществом отравлен экс-полковник ГРУ
Медведева прокомментировала возможный отъезд из России
Видео дня. Как замерзают морские волны
Большой десантный корабль ВМФ РФ вошел в Средиземное море
Рыбка рассказала о записях разговоров Дерипаски про выборы в США
Спорт
Медведева уходит от тренера: это провокация или просто глупость? Двукратная чемпионка мира и ее тренер Этери Тутберидзе опровергли информацию о разногласиях
Авто
Назван лучший автомобиль в Европе Лучшим автомобилем в Европе в 2018 году стал кроссовер Volvo XC40
Hi-Tech
В России появился смартфон в честь Путина (фото) Известная компания выпустила эксклюзивную модель iPhone и предложила 6 названий для новой российской ракеты
Кино
Назван худший актер 2017 года По традиции за день до награждения лауреатов премии «Оскар» были названы победители антипремии «Золотая малина»
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В римском метро нашли дом военачальника II века
В США роботы вытесняют риэлторов
Названо число пустующих квартир в Москве
Леди
«Оскар-2018»: лучшие платья церемонии Вручение наград американской киноакадемии прошло в 90-й раз
Дети
Светлана Лобода ждет второго ребенка По данным журналистов, певица забеременела от популярного немецкого музыканта
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь