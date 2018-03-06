Омичам напоминают о надвигающейся непогоде

На телефоны омичей начала приходить рассылка от областного управления МЧС. Жителям региона напоминают о том, что сегодня во второй половине дня погода сильно испортится.

Напомним, накануне в Прииртышье объявили штормовое предупреждение: после обеда во вторник в Омской области ждут обильные осадки в виде мокрого снега с дождем, сильный ветер порывами до 24 метров в секунду, местами метель. На дорогах станет опасно из-за гололеда и снежных заносов. Всех жителей региона просят быть осторожными. Особенно это касается автовладельцев и пешеходов. Коммунально-бытовые структуры и власти также готовятся к наступлению всевозможных последствий и ЧП.