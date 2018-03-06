Омичам напоминают о надвигающейся непогоде
Сегодня жителей региона ждут мокрый снег с дождем, метель, порывистый ветер и гололед.
Сегодня жителей региона ждут мокрый снег с дождем, метель, порывистый ветер и гололед.
На телефоны омичей начала приходить рассылка от областного управления МЧС. Жителям региона напоминают о том, что сегодня во второй половине дня погода сильно испортится.
Напомним, накануне в Прииртышье объявили штормовое предупреждение: после обеда во вторник в Омской области ждут обильные осадки в виде мокрого снега с дождем, сильный ветер порывами до 24 метров в секунду, местами метель. На дорогах станет опасно
Отметим также, что, по прогнозу гидрометцентра, плохая погода простоит два дня. В праздничный день 8 Марта омичей ждет вдобавок ко всему еще и похолодание.
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