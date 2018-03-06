Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Назван худший актер 2017 года
Диабет второго типа оказался пятью разными заболеваниями
Светлана Лобода ждет второго ребенка
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Лауреат «Оскара» пришла на церемонию ненакрашенной
«Я жена депутата»: дебоширка устроила скандал в самолете Пассажир, запечатлел на камеру агрессивное поведение женщины, отрекомендовавшейся «женой депутата»
Что ждет эсминец США при встрече с российским "Кинжалом"
На «Оскаре» пошутили про Путина
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
СМИ: Орбакайте сообщила о состоянии здоровья Пугачевой
Беременная Миддлтон представила модный цвет весны
Светлана Бондарчук вышла в свет в роскошном мини-платье
Лауреат «Оскара» пришла на церемонию ненакрашенной
Диабет второго типа оказался пятью разными заболеваниями
У красного вина и шоколада нашли новые полезные свойства
В Москве попытались ограбить квартиру депутата Госдумы
7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Фоторепортажи
20Сибирский циклон «Зверь из востока» накрыл Европу
9В Луизиане отметили Марди Гра
07:11 (мск), источник: Комсомольская правда

Омичам напоминают о надвигающейся непогоде

Сегодня жителей региона ждут мокрый снег с дождем, метель, порывистый ветер и гололед.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +4° 48% 764 мм рт. ст. 4 м/с

На телефоны омичей начала приходить рассылка от областного управления МЧС. Жителям региона напоминают о том, что сегодня во второй половине дня погода сильно испортится.

Напомним, накануне в Прииртышье объявили штормовое предупреждение: после обеда во вторник в Омской области ждут обильные осадки в виде мокрого снега с дождем, сильный ветер порывами до 24 метров в секунду, местами метель. На дорогах станет опасно из-за гололеда и снежных заносов. Всех жителей региона просят быть осторожными. Особенно это касается автовладельцев и пешеходов. Коммунально-бытовые структуры и власти также готовятся к наступлению всевозможных последствий и ЧП.

Отметим также, что, по прогнозу гидрометцентра, плохая погода простоит два дня. В праздничный день 8 Марта омичей ждет вдобавок ко всему еще и похолодание.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Школьница из Омска на карманные деньги лечит бездомных животных
Новосибирский экс-милиционер, убивший 19 женщин, получил пожизненный срок
Пенс пригрозил выйти из иранской ядерной сделки
Как выглядит самая красивая девушка России. Фото
В Британии неизвестным веществом отравлен экс-полковник ГРУ
Медведева прокомментировала возможный отъезд из России
Видео дня. Как замерзают морские волны
Большой десантный корабль ВМФ РФ вошел в Средиземное море
Рыбка рассказала о записях разговоров Дерипаски про выборы в США
Спорт
Медведева уходит от тренера: это провокация или просто глупость? Двукратная чемпионка мира и ее тренер Этери Тутберидзе опровергли информацию о разногласиях
Авто
Назван лучший автомобиль в Европе Лучшим автомобилем в Европе в 2018 году стал кроссовер Volvo XC40
Hi-Tech
В России появился смартфон в честь Путина (фото) Известная компания выпустила эксклюзивную модель iPhone и предложила 6 названий для новой российской ракеты
Кино
Назван худший актер 2017 года По традиции за день до награждения лауреатов премии «Оскар» были названы победители антипремии «Золотая малина»
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В Москве попытались ограбить квартиру депутата Госдумы
Названо число пустующих квартир в Москве
Жильцы ростовского дома боятся зайти в подъезд из-за сосульки
Леди
«Оскар-2018»: лучшие платья церемонии Вручение наград американской киноакадемии прошло в 90-й раз
Дети
Светлана Лобода ждет второго ребенка По данным журналистов, певица забеременела от популярного немецкого музыканта
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь