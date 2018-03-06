Стали известны основные гости «Театрального синдрома» в Красноярске

Хедлайнером «Театрального синдрома», который пройдет с 21 по 26 апреля, станет Санкт-Петербургский Академический Малый драматический театр — Театр Европы под руководством народного артиста России, лауреата государственных премий Льва Додина. Фестиваль пройдет в Красноярске с 21 по 26 апреля. В этом году театр Европы привезет в Красноярск четыре спектакля большой формы. В качестве режиссера трех постановок выступит художественный руководитель театра Лев Додин. Красноярские зрители увидят спектакли «Братья и сестры. Версия 2015», «Дядя Ваня», «Муму» и «Враг народа».

Малый драматический театр из Санкт-Петербурга является один из признанных лидеров мировой театральной сцены. На гастролях в Красноярском крае театр был дважды — в 2005 и 2008 годах. Тогда артисты участвовали в проекте «Таймырский кактус» в Норильске, а в 2007 году давали премьеру спектакля «Жизнь и судьба». в 2008 году «Московский хор» по пьесе Людмилы Петрушевской вошел в параллельную программу Красноярской ярмарки книжной культуры.