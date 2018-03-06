Стали известны основные гости «Театрального синдрома» в Красноярске
Ежегодный фестиваль пройдет в Красноярске в апреле.
Ежегодный фестиваль пройдет в Красноярске в апреле.
Хедлайнером «Театрального синдрома», который пройдет с 21 по 26 апреля, станет
Фестиваль пройдет в Красноярске с 21 по 26 апреля. В этом году театр Европы привезет в Красноярск четыре спектакля большой формы. В качестве режиссера трех постановок выступит художественный руководитель театра Лев Додин. Красноярские зрители увидят спектакли «Братья и сестры. Версия 2015», «Дядя Ваня», «Муму» и «Враг народа».
Артисты будут выступать на сценах драматического театра имени Александра Пушкина и ТЮЗа.
В рамках фестиваля пройдут встречи с художественным руководителем МДТ Львом Додиным, с актерами театра,
Ежегодно организатором фестиваля «Театральный синдром» выступает фонд Михаила Прохорова. Фестиваль проходит при поддержке министерства культуры Красноярского края.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.