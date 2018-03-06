В Хабаровском крае утвердили дизайн-проекты, которые люди выберут 18 марта

По информации пресс-службы правительства региона, в Хабаровске, согласно дизайн-проекту, в сквере завода имени Орджоникидзе создадут площадки для активного отдыха со спортивными тренажёрами, детскую зону, территорию для тихого отдыха с фонтаном, беседками, местами для чтения. В оврагах парка «Динамо» хотят создать велопарк, скейтпарк, верёвочный парк, универсальную спортивную площадку. Предполагаются смотровые площадки и пешеходные мосты, кроме того, появится тёплое кафе и сноупарк.

Проекты благоустройства территорий Амурска разрабатывались с учётом особенностей рельефа и близости реки с её протоками и пойменными долинами. Эти факторы, по мнению специалистов, придадут ландшафту неповторимую живописность. Предполагается, что на набережной отремонтируют лестницы, установят скамейки и урны, фонарные столбы, сделают детскую игровую площадку и альпийскую горку. В Советской Гавани хотят заменить покрытия, установить скамейки и освещение. Кроме того, после реконструкции площадь Победы собираются увеличить, а в сквере Поколений появится детская площадка.