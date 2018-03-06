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06:02 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровском крае утвердили дизайн-проекты, которые люди выберут 18 марта

В Хабаровском крае подготовили дизайн-проекты общественных территорий, за которые людям предстоит проголосовать 18 марта, в день выборов президента России. Определиться с лучшим макетом парка или сквера предстоит жителям дальневосточной столицы, Амурска, Комсомольска и Совгавани.

По информации пресс-службы правительства региона, в Хабаровске, согласно дизайн-проекту, в сквере завода имени Орджоникидзе создадут площадки для активного отдыха со спортивными тренажёрами, детскую зону, территорию для тихого отдыха с фонтаном, беседками, местами для чтения. В оврагах парка «Динамо» хотят создать велопарк, скейтпарк, верёвочный парк, универсальную спортивную площадку. Предполагаются смотровые площадки и пешеходные мосты, кроме того, появится тёплое кафе и сноупарк.

Проекты благоустройства территорий Амурска разрабатывались с учётом особенностей рельефа и близости реки с её протоками и пойменными долинами. Эти факторы, по мнению специалистов, придадут ландшафту неповторимую живописность. Предполагается, что на набережной отремонтируют лестницы, установят скамейки и урны, фонарные столбы, сделают детскую игровую площадку и альпийскую горку. В Советской Гавани хотят заменить покрытия, установить скамейки и освещение. Кроме того, после реконструкции площадь Победы собираются увеличить, а в сквере Поколений появится детская площадка.

В парках Комсомольска-на-Амуре предлагают устроить линию наружного освещения, систему видеонаблюдения, формовочную обрезку деревьев, отремонтировать тротуары и пешеходные зоны. Предполагается, что в сквере у библиотеки имени Островского появятся скульптуры кота и глобуса.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», проголосовать за общественную территорию, которую нужно благоустроить в первую очередь, жители этих четырёх городов смогут на избирательных участках. Там же они ознакомятся с дизайн-проектами парков и скверов, если не сделают это заранее через сайты муниципалитетов.

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