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07:28 (мск), источник: АиФ Прикамье

Восемь пострадавших на пожаре в общежитии Чусового выписаны домой

Еще двое готовятся к выписке в ближайшие дни.

В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших на пожаре в городе Чусовом. После трагедии в общежитии на ул. 50 лет ВЛКСМ в больницы Чусового и Перми, напомним, были госпитализированы 11 человек. Семеро остались в своём городе, четверых доставили в Пермь.

«На данный момент двое детей в Краевой детской клинической больнице находятся в удовлетворительном состоянии и готовятся к выписке, — сообщили в пресс-службе краевого минздрава. — Один пострадавший, направленный в ожоговой центр городской больницы № 21, находится в удовлетворительном состоянии, второй — выписан.

Из Чусовской больницы выписаны все пострадавшие.

Напомним, страшный пожар, унёсший жизни шести человек — трёх взрослых и трёх детей произошёл в общежитии Чусового ночью 27 февраля. По подозрению в «Причинении смерти по неосторожности двум и более лицам» была арестована 18-летняя хозяйка комнаты на четвёртом этаже. Девушка оставила включённой электроплитку и ушла к соседям. После того, как начался пожар, она не позвонила в МЧС и не стала будить соседей, а побежала искать дежурного по дому. Ей грозит до 4 лет лишения свободы.

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