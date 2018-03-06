Восемь пострадавших на пожаре в общежитии Чусового выписаны домой
Еще двое готовятся к выписке в ближайшие дни.
Еще двое готовятся к выписке в ближайшие дни.
В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших на пожаре в городе Чусовом. После трагедии в общежитии на ул. 50 лет ВЛКСМ в больницы Чусового и Перми, напомним, были госпитализированы 11 человек. Семеро остались в своём городе, четверых доставили в Пермь.
«На данный момент двое детей в Краевой детской клинической больнице находятся в удовлетворительном состоянии и готовятся к выписке, — сообщили в
Из Чусовской больницы выписаны все пострадавшие.
Напомним, страшный пожар, унёсший жизни шести человек — трёх взрослых и трёх детей произошёл в общежитии Чусового ночью 27 февраля. По подозрению в «Причинении смерти по неосторожности двум и более лицам» была арестована 18-летняя хозяйка комнаты на четвёртом этаже. Девушка оставила включённой электроплитку и ушла к соседям. После того, как начался пожар, она не позвонила в МЧС и не стала будить соседей, а побежала искать дежурного по дому. Ей грозит до 4 лет лишения свободы.
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