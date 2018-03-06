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07:31 (мск), источник: Комсомольская правда

Спасатели МЧС предупредили пермяков о сильных снегопадах, гололеде и штормовом ветре

На этой неделе будет «травмоопасно».

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +4° 48% 764 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: AP 2018

— Прогнозы синоптиков о том, что в марте погода будет неустойчивой — с осадками, ветрами, оттепелями и похолоданиями, — полностью подтверждаются, — говорит инженер ГИС-центра ПГНИУ, кандидат географических наук Андрей Шихов. — В понедельник выпало снега больше недельной нормы.

Опять, как в конце февраля, дороги в Перми перемело. Городские власти пообещали, что снегоуборочная техника будет работать и днем. Но к вечеру понедельника началась вторая серия снегопада, и город вновь стоял в снежных заносах.

Судя по всему, это далеко не последний погодный коллапс, который нас ожидает в марте.

По словам метеоролога, это связано с тем, что над полярным Уралом образовался мощный участок холода, на юге европейской части России сейчас, наоборот, теплее обычного. Поэтому будут проявлять себя циклоны: ожидается большое количество осадков и резкие колебания температуры — от оттепелей до 20-градусных морозов. И даже из Европы к нам могут приходить циклоны с большим запасом влаги, там сейчас холоднее обычного.

— Посетивший нас «снежный» циклон в ночь на вторник ушел за Уральские горы, и обильных снегопадов на этой неделе больше не ожидается. Но на смену снегопаду придут сильные ветры со штормовыми порывами, — предупреждает Андрей Шихов.

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Наиболее сильный ветер ожидается днем в среду, его порывы могут достигать скорости 15−18 метров в секунду. Он принесет в наш регион арктический воздух.

Температура днем в среду в Перми будет не выше -11 градусов. Затем начнется постепенное потепление.

В четверг, 8 марта, ветер уменьшится до умеренного. Будет малооблачная погода. Температура воздуха в Перми днем будет в пределах от -7 до -9 градусов.

Все выходные дневная температура воздуха будет примерно такой же, облачность к концу недели будет с каждым днем уменьшаться.

В целом неделя будет холоднее нормы градусов на 6 — 8, но она все-таки не будет такой экстремально холодной, как в начале марта в 2013 году, когда столбик термометра опускался до -30 градусов.

СОВЕТЫ СПАСАТЕЛЯ.

— Сейчас как раз наступает погода, которую мы называем травмоопасной, — говорит спасатель 1 класса, командир группы оперативного реагирования Пермской городской службы спасения Александр Инюшин. — На крышах домов из-за обильного снегопада образовались шапки снега, из-за чередования оттепелей и заморозков могут нарастать сосульки, снежок припорашивает обледенелые тротуары, и мы не замечаем опасности, от порывов ветра могут ломаться ветви деревьев. К тому же этой зимой мы немного потеряли бдительность — того же снега на крышах было мало. Но мартовский снегопад показал: с приходом этой весны риск получить травму у нас увеличился. Поэтому пермякам нелишне вспомнить правила предосторожности в неустойчивую снежную погоду.

— Объясните детям, что после и во время снегопадов нельзя играть вблизи строений, особенно с кровлями со скатом, а также возле больших деревьев и линий электропередач, на которые может налипнуть снег. К ним не стоит приближаться и во время сильного ветра.

— Старайтесь не ходить по пандусам, которые не очищены ото льда или не посыпаны песком — они могут превратиться в опасные ледяные горки.

— Передвигаясь возле домов, потратьте несколько секунд, чтобы выбрать наиболее безопасный путь, осмотрите их кровли. Например, если крыша у дома двускатная — сошедший снег может отлететь от стены на несколько метров.

— Не передвигайтесь по городу во время неустойчивой погоды в наушниках, тем более, с натянутым на шапку капюшоном. Иначе рискуете не услышать сигнал пошедшего юзом затормозившего автомобиля, шорох схода снега с крыши или скрип ломающейся заснеженной ветви. И не успеете среагировать на опасность.

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