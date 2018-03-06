Спасатели МЧС предупредили пермяков о сильных снегопадах, гололеде и штормовом ветре
На этой неделе будет «травмоопасно».
На этой неделе будет «травмоопасно».
— Прогнозы синоптиков о том, что в марте погода будет неустойчивой — с осадками, ветрами, оттепелями и похолоданиями, — полностью подтверждаются, — говорит инженер
Опять, как в конце февраля, дороги в Перми перемело. Городские власти пообещали, что снегоуборочная техника будет работать и днем. Но к вечеру понедельника началась вторая серия снегопада, и город вновь стоял в снежных заносах.
Судя по всему, это далеко не последний погодный коллапс, который нас ожидает в марте.
По словам метеоролога, это связано с тем, что над полярным Уралом образовался мощный участок холода, на юге европейской части России сейчас, наоборот, теплее обычного. Поэтому будут проявлять себя циклоны: ожидается большое количество осадков и резкие колебания температуры — от оттепелей до 20-градусных морозов. И даже из Европы к нам могут приходить циклоны с большим запасом влаги, там сейчас холоднее обычного.
— Посетивший нас «снежный» циклон в ночь на вторник ушел за Уральские горы, и обильных снегопадов на этой неделе больше не ожидается. Но на смену снегопаду придут сильные ветры со штормовыми порывами, — предупреждает Андрей Шихов.
Наиболее сильный ветер ожидается днем в среду, его порывы могут достигать скорости 15−18 метров в секунду. Он принесет в наш регион арктический воздух.
Температура днем в среду в Перми будет не выше -11 градусов. Затем начнется постепенное потепление.
В четверг, 8 марта, ветер уменьшится до умеренного. Будет малооблачная погода. Температура воздуха в Перми днем будет в пределах от -7 до -9 градусов.
Все выходные дневная температура воздуха будет примерно такой же, облачность к концу недели будет с каждым днем уменьшаться.
В целом неделя будет холоднее нормы градусов на 6 — 8, но она
СОВЕТЫ СПАСАТЕЛЯ.
— Сейчас как раз наступает погода, которую мы называем травмоопасной, — говорит спасатель 1 класса, командир группы оперативного реагирования Пермской городской службы спасения Александр Инюшин. — На крышах домов
— Объясните детям, что после и во время снегопадов нельзя играть вблизи строений, особенно с кровлями со скатом, а также возле больших деревьев и линий электропередач, на которые может налипнуть снег. К ним не стоит приближаться и во время сильного ветра.
— Старайтесь не ходить по пандусам, которые не очищены ото льда или не посыпаны песком — они могут превратиться в опасные ледяные горки.
— Передвигаясь возле домов, потратьте несколько секунд, чтобы выбрать наиболее безопасный путь, осмотрите их кровли. Например, если крыша у дома двускатная — сошедший снег может отлететь от стены на несколько метров.
— Не передвигайтесь по городу во время неустойчивой погоды в наушниках, тем более, с натянутым на шапку капюшоном. Иначе рискуете не услышать сигнал пошедшего юзом затормозившего автомобиля, шорох схода снега с крыши или скрип ломающейся заснеженной ветви. И не успеете среагировать на опасность.
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