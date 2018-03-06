Урал встречает Путина плохой погодой

Источник: РИА "Новости"

«При такой метеорологической обстановке транспортное средство необходимо вести со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом особенности и состояние транспортного средства, дорожные и погодные условия, в частности, видимость в направлении движения», — заявили в пресс-службе ведомства.

Предупреждение стало особенно актуальным в преддверии ожидающегося сегодня во второй половине дня визита в регион президента Владимира Путина.

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По традиции детали его передвижений не раскрываются, но, возможно, из аэропорта Кольцово он вылетит в Нижний Тагил на вертолете. Разумеется, если позволят погодные условия.