Урал встречает Путина плохой погодой
Свердловская ГИБДД предупредила граждан о сложных погодных условиях в ближайшие дни, специалисты прогнозируют плохую видимость и активные снегопады.
Свердловская ГИБДД предупредила граждан о сложных погодных условиях в ближайшие дни, специалисты прогнозируют плохую видимость и активные снегопады.
«При такой метеорологической обстановке транспортное средство необходимо вести со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом особенности и состояние транспортного средства, дорожные и погодные условия, в частности, видимость в направлении движения», — заявили в
Предупреждение стало особенно актуальным в преддверии ожидающегося сегодня во второй половине дня визита в регион президента Владимира Путина.
По традиции детали его передвижений не раскрываются, но, возможно, из аэропорта Кольцово он вылетит в Нижний Тагил на вертолете. Разумеется, если позволят погодные условия.
Напомним, в Нижнем Тагиле Путин посетит «Уралвагонзавод», где пообщается с рабочими предприятия и примет участие в VI Всероссийском форуме рабочей молодёжи. В Екатеринбурге глава государства проведёт совещание по вопросу развития системы среднего профессионального образования. Место проведения будет уточнено в ближайшее время.
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